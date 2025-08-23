SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AI DeepLayer ST 1 All Pairs
Peter Robert Grange

AI DeepLayer ST 1 All Pairs

Peter Robert Grange
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 37%
XBTFX-MetaTrader5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
52
Kârla kapanan işlemler:
42 (80.76%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (19.23%)
En iyi işlem:
6.69 UST
En kötü işlem:
-8.09 UST
Brüt kâr:
47.28 UST (4 811 pips)
Brüt zarar:
-9.95 UST (822 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (8.49 UST)
Maksimum ardışık kâr:
9.01 UST (8)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
15.78%
Maks. mevduat yükü:
20.51%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
4.60
Alış işlemleri:
35 (67.31%)
Satış işlemleri:
17 (32.69%)
Kâr faktörü:
4.75
Beklenen getiri:
0.72 UST
Ortalama kâr:
1.13 UST
Ortalama zarar:
-1.00 UST
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-0.16 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-8.09 UST (1)
Aylık büyüme:
30.72%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.71 UST
Maksimum:
8.12 UST (7.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.77% (8.12 UST)
Varlığa göre:
10.72% (11.20 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 24
GBPUSD 13
EURUSD 11
AUDCHF 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 40
GBPUSD -6
EURUSD 2
AUDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 4.2K
GBPUSD -482
EURUSD 224
AUDCHF 85
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.69 UST
En kötü işlem: -8 UST
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +8.49 UST
Maksimum ardışık zarar: -0.16 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XBTFX-MetaTrader5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

SolidECN-Server
0.00 × 1
N1CapitalMarkets-Live
27.00 × 1
İnceleme yok
2025.09.09 04:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 02:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 00:58
Share of trading days is too low
2025.08.25 00:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.24 23:58
Share of trading days is too low
2025.08.24 23:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.23 13:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.23 13:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.23 13:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.23 13:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.23 13:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
