İşlemler:
140
Kârla kapanan işlemler:
116 (82.85%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (17.14%)
En iyi işlem:
406.56 USD
En kötü işlem:
-9.41 USD
Brüt kâr:
2 207.58 USD (58 216 pips)
Brüt zarar:
-65.30 USD (6 671 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (1 706.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 706.34 USD (23)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
5.10%
Maks. mevduat yükü:
116.43%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
112.51
Alış işlemleri:
90 (64.29%)
Satış işlemleri:
50 (35.71%)
Kâr faktörü:
33.81
Beklenen getiri:
15.30 USD
Ortalama kâr:
19.03 USD
Ortalama zarar:
-2.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-8.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.85 USD (2)
Aylık büyüme:
45.61%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
19.04 USD (0.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.37% (19.04 USD)
Varlığa göre:
39.80% (2 016.13 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|122
|GBPJPY
|13
|US30
|5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.1K
|GBPJPY
|5
|US30
|18
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|33K
|GBPJPY
|792
|US30
|18K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +406.56 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 706.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
Exness-Real
|0.00 × 1
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
NPBFX-Real
|0.00 × 1
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
GQCapital-Live
|0.00 × 2
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
ICMarkets-Live08
|0.00 × 46
FBS-Real-4
|0.00 × 1
VantageFX-Live 2
|0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 9
Weltrade-Live
|0.00 × 436
ICMarkets-Live05
|0.00 × 5
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 19
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
XMTrading-Real 25
|0.00 × 1
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|0.00 × 1
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 2
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
Tickmill-Live02
|0.01 × 98
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
EA 99 DNT Entry Logic :
1. Entry based on overbought and oversold (OBOS) conditions.
2. Entry using 10 OBOS groups.
3. Star entry lots for the 10 OBOS groups.
4. Enter exponential decimal lots for the 10 OBOS groups.
5. Exit take-profit positions for the 10 groups.
6. Exit following the 10 groups.
7. Exit outside the overall dollar group target.
8. On 4 currency pairs : xauusd, btcusd, Dow Jones, gbpjpy.
Entry using 10 active OBOS groups on 4 currency pairs to generate adequate profits and minimize risk.
Monitoring account :
Funds 100,000
Server : FBS-Real-10
Account : 01423720
Passed : Henry12345
Monitoring account :
Funds 5,000
Server : FBS-Real-10
Account : 301425682
Passed : EA99DNTMulti
Monitoring account :
Funds 5,000
Server : FBS-Real-10
Account : 301425681
Passed : EA99DNTxau
Monitoring account :
Funds 5,000
Server : FBS-Real-10
Account : 301425680
Passed : EA99DNTus
Monitoring account :
Funds 5,000
Server : FBS-Real-10
Account : 301425684
Passed : EA99DNTgj
👉Minimum balance 100,000 lots, 0.05 stars Monthly targets are dynamic, depending on market conditions.
👉Minimum balance 5,000-10,000 lots, 0.01 stars Monthly targets are dynamic, depending on market conditions.
İnceleme yok
