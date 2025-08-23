SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EA 99 DNT MULTI xau us gj
Dedi Iskandar

EA 99 DNT MULTI xau us gj

Dedi Iskandar
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 75 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 46%
FBS-Real-10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
140
Kârla kapanan işlemler:
116 (82.85%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (17.14%)
En iyi işlem:
406.56 USD
En kötü işlem:
-9.41 USD
Brüt kâr:
2 207.58 USD (58 216 pips)
Brüt zarar:
-65.30 USD (6 671 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (1 706.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 706.34 USD (23)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
5.10%
Maks. mevduat yükü:
116.43%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
112.51
Alış işlemleri:
90 (64.29%)
Satış işlemleri:
50 (35.71%)
Kâr faktörü:
33.81
Beklenen getiri:
15.30 USD
Ortalama kâr:
19.03 USD
Ortalama zarar:
-2.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-8.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.85 USD (2)
Aylık büyüme:
45.61%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
19.04 USD (0.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.37% (19.04 USD)
Varlığa göre:
39.80% (2 016.13 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 122
GBPJPY 13
US30 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.1K
GBPJPY 5
US30 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 33K
GBPJPY 792
US30 18K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +406.56 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 706.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live06
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
NPBFX-Real
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
GQCapital-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
FBS-Real-4
0.00 × 1
VantageFX-Live 2
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 9
Weltrade-Live
0.00 × 436
ICMarkets-Live05
0.00 × 5
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 19
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
XMTrading-Real 25
0.00 × 1
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.01 × 98
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
53 daha fazla...
EA 99 DNT Entry Logic :
1. Entry based on overbought and oversold (OBOS) conditions.
2. Entry using 10 OBOS groups.
3. Star entry lots for the 10 OBOS groups.
4. Enter exponential decimal lots for the 10 OBOS groups.
5. Exit take-profit positions for the 10 groups.
6. Exit following the 10 groups.
7. Exit outside the overall dollar group target.
8. On 4 currency pairs : xauusd, btcusd, Dow Jones, gbpjpy.
Entry using 10 active OBOS groups on 4 currency pairs to generate adequate profits and minimize risk.

Monitoring account :
Funds 100,000
Server : FBS-Real-10
Account : 01423720
Passed : Henry12345

Monitoring account :
Funds 5,000
Server : FBS-Real-10
Account : 301425682
Passed : EA99DNTMulti

Monitoring account :
Funds 5,000
Server : FBS-Real-10
Account : 301425681
Passed : EA99DNTxau

Monitoring account :
Funds 5,000
Server : FBS-Real-10
Account : 301425680
Passed : EA99DNTus

Monitoring account :
Funds 5,000
Server : FBS-Real-10
Account : 301425684
Passed : EA99DNTgj

👉Minimum balance 100,000 lots, 0.05 stars Monthly targets are dynamic, depending on market conditions.
👉Minimum balance 5,000-10,000 lots, 0.01 stars Monthly targets are dynamic, depending on market conditions.
İnceleme yok
2025.09.24 20:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 19:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.31 23:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.31 22:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 17:12
Share of trading days is too low
2025.08.29 17:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.29 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.23 12:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.23 12:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.23 12:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.23 12:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.23 12:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
