Mohd Hafiz Bin Zainal

Blackthorn

Mohd Hafiz Bin Zainal
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 5000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 51%
Tickmill-Live
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
26 (68.42%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (31.58%)
En iyi işlem:
105.82 EUR
En kötü işlem:
-60.77 EUR
Brüt kâr:
726.41 EUR (2 890 pips)
Brüt zarar:
-180.71 EUR (376 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (105.80 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
222.19 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.49
Alım-satım etkinliği:
10.90%
Maks. mevduat yükü:
60.95%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
5.93
Alış işlemleri:
20 (52.63%)
Satış işlemleri:
18 (47.37%)
Kâr faktörü:
4.02
Beklenen getiri:
14.36 EUR
Ortalama kâr:
27.94 EUR
Ortalama zarar:
-15.06 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-85.79 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-85.79 EUR (2)
Aylık büyüme:
37.16%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.57 EUR
Maksimum:
92.07 EUR (5.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.32% (90.38 EUR)
Varlığa göre:
16.82% (442.43 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 32
USDCAD 3
NZDUSD 2
GBPUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 622
USDCAD 0
NZDUSD 0
GBPUSD 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 2.4K
USDCAD 26
NZDUSD 50
GBPUSD -11
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +105.82 EUR
En kötü işlem: -61 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +105.80 EUR
Maksimum ardışık zarar: -85.79 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Darwinex-Live
0.00 × 1
Aglobe-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
TickmillEU-Live
0.25 × 4
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
ICMarkets-MT5
0.33 × 3
FPMarkets-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
ICMarketsSC-MT5
0.49 × 147
itexsys-Platform
0.50 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.74 × 430
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Pepperstone-MT5-Live01
0.89 × 171
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
VTMarkets-Live
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.04 × 57
İnceleme yok
2025.09.28 10:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 21:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 20:32 2025.09.25 20:32:51  

Manual TP at Key Level / Smart HL

2025.09.25 01:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 18:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 20:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.23 11:34
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.23 11:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.23 11:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.