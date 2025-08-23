- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
26 (68.42%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (31.58%)
En iyi işlem:
105.82 EUR
En kötü işlem:
-60.77 EUR
Brüt kâr:
726.41 EUR (2 890 pips)
Brüt zarar:
-180.71 EUR (376 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (105.80 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
222.19 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.49
Alım-satım etkinliği:
10.90%
Maks. mevduat yükü:
60.95%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
5.93
Alış işlemleri:
20 (52.63%)
Satış işlemleri:
18 (47.37%)
Kâr faktörü:
4.02
Beklenen getiri:
14.36 EUR
Ortalama kâr:
27.94 EUR
Ortalama zarar:
-15.06 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-85.79 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-85.79 EUR (2)
Aylık büyüme:
37.16%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.57 EUR
Maksimum:
92.07 EUR (5.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.32% (90.38 EUR)
Varlığa göre:
16.82% (442.43 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|32
|USDCAD
|3
|NZDUSD
|2
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|622
|USDCAD
|0
|NZDUSD
|0
|GBPUSD
|0
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|2.4K
|USDCAD
|26
|NZDUSD
|50
|GBPUSD
|-11
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +105.82 EUR
En kötü işlem: -61 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +105.80 EUR
Maksimum ardışık zarar: -85.79 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 32
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
TickmillEU-Live
|0.25 × 4
|
RannForex-Server
|0.29 × 7
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
ICMarkets-MT5
|0.33 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 147
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.74 × 430
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.89 × 171
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.04 × 57
İnceleme yok
Manual TP at Key Level / Smart HL
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 5000 USD
51%
0
0
USD
USD
2.7K
EUR
EUR
5
92%
38
68%
11%
4.01
14.36
EUR
EUR
17%
1:300