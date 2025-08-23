SinyallerBölümler
Nguyen Thanh Son

Sonvn gold 100

Nguyen Thanh Son
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -48%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
48
Kârla kapanan işlemler:
13 (27.08%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (72.92%)
En iyi işlem:
21.57 USD
En kötü işlem:
-7.79 USD
Brüt kâr:
117.02 USD (11 675 pips)
Brüt zarar:
-123.45 USD (12 330 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (34.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
34.33 USD (3)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
30.54%
Maks. mevduat yükü:
55.55%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.13
Alış işlemleri:
10 (20.83%)
Satış işlemleri:
38 (79.17%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.13 USD
Ortalama kâr:
9.00 USD
Ortalama zarar:
-3.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-42.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.19 USD (11)
Aylık büyüme:
-47.59%
Algo alım-satım:
25%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
40.21 USD
Maksimum:
49.25 USD (90.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
81.73% (49.25 USD)
Varlığa göre:
15.47% (5.01 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 48
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD -6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD -655
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.57 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +34.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -42.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

only trade gold
2025.09.24 19:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 17:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.23 11:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.20 18:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.23 09:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.23 09:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.23 09:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
