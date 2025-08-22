SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / GC GRID HEDGE
Guilherme Farias Cascapera

GC GRID HEDGE

Guilherme Farias Cascapera
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 31%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
408
Kârla kapanan işlemler:
309 (75.73%)
Zararla kapanan işlemler:
99 (24.26%)
En iyi işlem:
702.01 USD
En kötü işlem:
-981.79 USD
Brüt kâr:
18 426.60 USD (169 789 614 pips)
Brüt zarar:
-14 273.83 USD (11 334 577 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
141 (3 517.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 673.16 USD (18)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
87.50%
Maks. mevduat yükü:
45.83%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
92
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.50
Alış işlemleri:
94 (23.04%)
Satış işlemleri:
314 (76.96%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
10.18 USD
Ortalama kâr:
59.63 USD
Ortalama zarar:
-144.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-945.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 073.42 USD (3)
Aylık büyüme:
-23.59%
Algo alım-satım:
71%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
8 258.61 USD (55.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.64% (8 258.61 USD)
Varlığa göre:
25.66% (6 389.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BVSPX 315
USDJPY 47
EURUSD 24
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BVSPX 11K
USDJPY -637
EURUSD -77
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BVSPX 9.8M
USDJPY -13K
EURUSD -761
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +702.01 USD
En kötü işlem: -982 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +3 517.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -945.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.26 19:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 00:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 17:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.78% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 15:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 00:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.15 14:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 13:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 19:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 18:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 10:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 12:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 10:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 22:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 22:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 21:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.22 21:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.22 21:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
