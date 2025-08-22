SinyallerBölümler
Abel Francisco Diaz Mateo

AD nasdaq 94045

Abel Francisco Diaz Mateo
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -8%
FundedNext-Server
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
64
Kârla kapanan işlemler:
30 (46.87%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (53.13%)
En iyi işlem:
82.98 USD
En kötü işlem:
-58.32 USD
Brüt kâr:
729.64 USD (48 788 pips)
Brüt zarar:
-1 130.00 USD (76 715 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (103.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
108.66 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.18
Alım-satım etkinliği:
1.31%
Maks. mevduat yükü:
49.28%
En son işlem:
20 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
36 (56.25%)
Satış işlemleri:
28 (43.75%)
Kâr faktörü:
0.65
Beklenen getiri:
-6.26 USD
Ortalama kâr:
24.32 USD
Ortalama zarar:
-33.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-154.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-154.98 USD (4)
Aylık büyüme:
-5.86%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
400.36 USD
Maksimum:
401.29 USD (8.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.02% (401.29 USD)
Varlığa göre:
0.96% (46.77 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NDX100 64
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NDX100 -400
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NDX100 -28K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +82.98 USD
En kötü işlem: -58 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +103.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -154.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FundedNext-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.14 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 15:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 16:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 21:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 19:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.22 19:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
