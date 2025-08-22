- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
87
Kârla kapanan işlemler:
39 (44.82%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (55.17%)
En iyi işlem:
94.24 USD
En kötü işlem:
-98.95 USD
Brüt kâr:
997.63 USD (28 385 pips)
Brüt zarar:
-1 134.34 USD (28 058 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (140.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
174.32 USD (3)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
95.96%
Maks. mevduat yükü:
43.62%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.31
Alış işlemleri:
43 (49.43%)
Satış işlemleri:
44 (50.57%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-1.57 USD
Ortalama kâr:
25.58 USD
Ortalama zarar:
-23.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-194.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-282.70 USD (6)
Aylık büyüme:
-57.60%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
136.71 USD
Maksimum:
446.75 USD (101.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
68.58% (446.75 USD)
Varlığa göre:
54.29% (299.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|12
|GBPUSD
|11
|USDCHF
|10
|EURUSD
|9
|GBPJPY
|8
|EURJPY
|7
|EURCHF
|4
|EURGBP
|4
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|3
|EURAUD
|3
|EURNZD
|3
|NZDCHF
|2
|AUDUSD
|2
|CHFJPY
|1
|GBPNZD
|1
|CADCHF
|1
|AUDJPY
|1
|GBPCHF
|1
|GBPCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|38
|GBPUSD
|90
|USDCHF
|-97
|EURUSD
|-93
|GBPJPY
|1
|EURJPY
|132
|EURCHF
|10
|EURGBP
|-5
|NZDUSD
|-10
|USDCAD
|-40
|EURAUD
|-53
|EURNZD
|-57
|NZDCHF
|14
|AUDUSD
|16
|CHFJPY
|-99
|GBPNZD
|66
|CADCHF
|43
|AUDJPY
|-96
|GBPCHF
|47
|GBPCAD
|-46
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|2.3K
|GBPUSD
|2.2K
|USDCHF
|-1.9K
|EURUSD
|-42
|GBPJPY
|428
|EURJPY
|2.9K
|EURCHF
|254
|EURGBP
|99
|NZDUSD
|-236
|USDCAD
|-1.2K
|EURAUD
|-1.5K
|EURNZD
|-1.9K
|NZDCHF
|141
|AUDUSD
|442
|CHFJPY
|-1.5K
|GBPNZD
|1.2K
|CADCHF
|351
|AUDJPY
|-1.1K
|GBPCHF
|814
|GBPCAD
|-1.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +94.24 USD
En kötü işlem: -99 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +140.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -194.51 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Coinexx-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-Live17
|0.09 × 23
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live08
|0.33 × 292
|
OrbexGlobal-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live12
|0.35 × 34
|
ICMarketsSC-Live03
|0.37 × 98
|
MonetaMarkets-Live01
|0.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live32
|0.50 × 66
|
GlobalPrime-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.80 × 50
|
Coinexx-Demo
|0.84 × 677
|
ForexChief-DirectFX
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|1.00 × 3
|
Tickmill-Live08
|1.00 × 4
|
TradingProInternational-Live
|1.20 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|1.29 × 712
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.33 × 3
|
Coinexx-Live
|1.44 × 3368
|
ICMarkets-Live10
|1.44 × 79
|
FxPro.com-Real08
|1.50 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-50%
0
0
USD
USD
263
USD
USD
12
0%
87
44%
96%
0.87
-1.57
USD
USD
69%
1:500