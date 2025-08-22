SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TestSTRTG
DIMITRIOS THEODORAKIS

TestSTRTG

DIMITRIOS THEODORAKIS
0 inceleme
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -50%
Coinexx-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
87
Kârla kapanan işlemler:
39 (44.82%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (55.17%)
En iyi işlem:
94.24 USD
En kötü işlem:
-98.95 USD
Brüt kâr:
997.63 USD (28 385 pips)
Brüt zarar:
-1 134.34 USD (28 058 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (140.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
174.32 USD (3)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
95.96%
Maks. mevduat yükü:
43.62%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.31
Alış işlemleri:
43 (49.43%)
Satış işlemleri:
44 (50.57%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-1.57 USD
Ortalama kâr:
25.58 USD
Ortalama zarar:
-23.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-194.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-282.70 USD (6)
Aylık büyüme:
-57.60%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
136.71 USD
Maksimum:
446.75 USD (101.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
68.58% (446.75 USD)
Varlığa göre:
54.29% (299.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 12
GBPUSD 11
USDCHF 10
EURUSD 9
GBPJPY 8
EURJPY 7
EURCHF 4
EURGBP 4
NZDUSD 3
USDCAD 3
EURAUD 3
EURNZD 3
NZDCHF 2
AUDUSD 2
CHFJPY 1
GBPNZD 1
CADCHF 1
AUDJPY 1
GBPCHF 1
GBPCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 38
GBPUSD 90
USDCHF -97
EURUSD -93
GBPJPY 1
EURJPY 132
EURCHF 10
EURGBP -5
NZDUSD -10
USDCAD -40
EURAUD -53
EURNZD -57
NZDCHF 14
AUDUSD 16
CHFJPY -99
GBPNZD 66
CADCHF 43
AUDJPY -96
GBPCHF 47
GBPCAD -46
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 2.3K
GBPUSD 2.2K
USDCHF -1.9K
EURUSD -42
GBPJPY 428
EURJPY 2.9K
EURCHF 254
EURGBP 99
NZDUSD -236
USDCAD -1.2K
EURAUD -1.5K
EURNZD -1.9K
NZDCHF 141
AUDUSD 442
CHFJPY -1.5K
GBPNZD 1.2K
CADCHF 351
AUDJPY -1.1K
GBPCHF 814
GBPCAD -1.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +94.24 USD
En kötü işlem: -99 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +140.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -194.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Coinexx-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
VantageInternational-Live 10
0.00 × 3
ICMarketsEU-Live17
0.09 × 23
HFMarketsSV-Live Server 5
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live08
0.33 × 292
OrbexGlobal-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live12
0.35 × 34
ICMarketsSC-Live03
0.37 × 98
MonetaMarkets-Live01
0.44 × 9
ICMarketsSC-Live32
0.50 × 66
GlobalPrime-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.80 × 50
Coinexx-Demo
0.84 × 677
ForexChief-DirectFX
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
1.00 × 3
Tickmill-Live08
1.00 × 4
TradingProInternational-Live
1.20 × 5
Alpari-Pro.ECN
1.29 × 712
TradeMaxGlobal-Live10
1.33 × 3
Coinexx-Live
1.44 × 3368
ICMarkets-Live10
1.44 × 79
FxPro.com-Real08
1.50 × 2
60 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.26 20:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 06:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 03:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 02:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.12 20:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 20:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 20:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 06:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 11:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 09:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 07:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 21:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 14:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 07:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 11:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 21:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TestSTRTG
Ayda 30 USD
-50%
0
0
USD
263
USD
12
0%
87
44%
96%
0.87
-1.57
USD
69%
1:500
Kopyala

