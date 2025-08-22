SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / RazorEdge
Sitki Ozgur Capanoglu

RazorEdge

Sitki Ozgur Capanoglu
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 28%
FBS-Real-8
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
236
Kârla kapanan işlemler:
174 (73.72%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (26.27%)
En iyi işlem:
31.67 USD
En kötü işlem:
-39.89 USD
Brüt kâr:
502.15 USD (1 071 048 pips)
Brüt zarar:
-349.96 USD (483 887 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (93.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
107.13 USD (21)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
93.16%
Maks. mevduat yükü:
5.67%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
1.06
Alış işlemleri:
80 (33.90%)
Satış işlemleri:
156 (66.10%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
0.64 USD
Ortalama kâr:
2.89 USD
Ortalama zarar:
-5.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-48.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-57.23 USD (7)
Aylık büyüme:
12.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23.63 USD
Maksimum:
143.13 USD (19.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.23% (143.13 USD)
Varlığa göre:
11.60% (79.44 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 49
LTCUSD 20
US500 18
EURCAD 16
XAUUSD 16
ETHUSD 15
AUDNZD 10
NZDCHF 9
USDCHF 9
US100 9
USDJPY 9
EURJPY 7
GBPCAD 6
EURUSD 5
XAGUSD 4
EURCHF 4
AUDJPY 4
AUDCHF 3
GBPAUD 3
NZDUSD 3
EURAUD 2
XRPUSD 2
USDCAD 2
CADJPY 2
CHFJPY 2
GBPJPY 2
US30 1
EURNZD 1
CADCHF 1
EURGBP 1
AUDUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 48
LTCUSD 14
US500 -15
EURCAD -5
XAUUSD 16
ETHUSD 25
AUDNZD 3
NZDCHF 0
USDCHF -3
US100 57
USDJPY -24
EURJPY 37
GBPCAD -22
EURUSD 5
XAGUSD 5
EURCHF 2
AUDJPY 1
AUDCHF 0
GBPAUD -4
NZDUSD 4
EURAUD 0
XRPUSD 2
USDCAD 0
CADJPY 1
CHFJPY 7
GBPJPY 2
US30 -1
EURNZD 0
CADCHF 1
EURGBP -4
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 510K
LTCUSD 11K
US500 -14K
EURCAD 1.3K
XAUUSD 1.6K
ETHUSD 18K
AUDNZD 122
NZDCHF -7
USDCHF -573
US100 57K
USDJPY -789
EURJPY 1.5K
GBPCAD -1.4K
EURUSD 365
XAGUSD 107
EURCHF 134
AUDJPY 57
AUDCHF 18
GBPAUD -268
NZDUSD 84
EURAUD 33
XRPUSD 3.5K
USDCAD 69
CADJPY 69
CHFJPY 199
GBPJPY 113
US30 -840
EURNZD -62
CADCHF 29
EURGBP -75
AUDUSD 48
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +31.67 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +93.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -48.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge03
0.00 × 2
XMAU-Real 20
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 8
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 2
FxPro.com-Real06
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 1
PrimusMarkets-Live-2
0.00 × 4
Exness-Real6
0.00 × 3
BDSwissGlobal-Real01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 8
NPBFX-Real
0.00 × 2
FXChoice-Pro Live
0.00 × 7
XMTrading-Real 34
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
EGlobal-Cent1
0.00 × 2
ACYFX-Live
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 8
FBS-Real-12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
161 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.04 16:34
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 00:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 20:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 10:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 20:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 14:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.25 20:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 18:58
Share of trading days is too low
2025.08.22 18:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.22 17:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 17:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 17:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.22 17:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.22 17:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
RazorEdge
Ayda 30 USD
28%
0
0
USD
697
USD
7
0%
236
73%
93%
1.43
0.64
USD
19%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.