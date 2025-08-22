- Büyüme
İşlemler:
236
Kârla kapanan işlemler:
174 (73.72%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (26.27%)
En iyi işlem:
31.67 USD
En kötü işlem:
-39.89 USD
Brüt kâr:
502.15 USD (1 071 048 pips)
Brüt zarar:
-349.96 USD (483 887 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (93.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
107.13 USD (21)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
93.16%
Maks. mevduat yükü:
5.67%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
1.06
Alış işlemleri:
80 (33.90%)
Satış işlemleri:
156 (66.10%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
0.64 USD
Ortalama kâr:
2.89 USD
Ortalama zarar:
-5.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-48.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-57.23 USD (7)
Aylık büyüme:
12.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23.63 USD
Maksimum:
143.13 USD (19.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.23% (143.13 USD)
Varlığa göre:
11.60% (79.44 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|49
|LTCUSD
|20
|US500
|18
|EURCAD
|16
|XAUUSD
|16
|ETHUSD
|15
|AUDNZD
|10
|NZDCHF
|9
|USDCHF
|9
|US100
|9
|USDJPY
|9
|EURJPY
|7
|GBPCAD
|6
|EURUSD
|5
|XAGUSD
|4
|EURCHF
|4
|AUDJPY
|4
|AUDCHF
|3
|GBPAUD
|3
|NZDUSD
|3
|EURAUD
|2
|XRPUSD
|2
|USDCAD
|2
|CADJPY
|2
|CHFJPY
|2
|GBPJPY
|2
|US30
|1
|EURNZD
|1
|CADCHF
|1
|EURGBP
|1
|AUDUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|48
|LTCUSD
|14
|US500
|-15
|EURCAD
|-5
|XAUUSD
|16
|ETHUSD
|25
|AUDNZD
|3
|NZDCHF
|0
|USDCHF
|-3
|US100
|57
|USDJPY
|-24
|EURJPY
|37
|GBPCAD
|-22
|EURUSD
|5
|XAGUSD
|5
|EURCHF
|2
|AUDJPY
|1
|AUDCHF
|0
|GBPAUD
|-4
|NZDUSD
|4
|EURAUD
|0
|XRPUSD
|2
|USDCAD
|0
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|7
|GBPJPY
|2
|US30
|-1
|EURNZD
|0
|CADCHF
|1
|EURGBP
|-4
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|510K
|LTCUSD
|11K
|US500
|-14K
|EURCAD
|1.3K
|XAUUSD
|1.6K
|ETHUSD
|18K
|AUDNZD
|122
|NZDCHF
|-7
|USDCHF
|-573
|US100
|57K
|USDJPY
|-789
|EURJPY
|1.5K
|GBPCAD
|-1.4K
|EURUSD
|365
|XAGUSD
|107
|EURCHF
|134
|AUDJPY
|57
|AUDCHF
|18
|GBPAUD
|-268
|NZDUSD
|84
|EURAUD
|33
|XRPUSD
|3.5K
|USDCAD
|69
|CADJPY
|69
|CHFJPY
|199
|GBPJPY
|113
|US30
|-840
|EURNZD
|-62
|CADCHF
|29
|EURGBP
|-75
|AUDUSD
|48
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +31.67 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +93.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -48.04 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 2
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 1
|
PrimusMarkets-Live-2
|0.00 × 4
|
Exness-Real6
|0.00 × 3
|
BDSwissGlobal-Real01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 8
|
NPBFX-Real
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
EGlobal-Cent1
|0.00 × 2
|
ACYFX-Live
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 8
|
FBS-Real-12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
28%
0
0
USD
USD
697
USD
USD
7
0%
236
73%
93%
1.43
0.64
USD
USD
19%
1:500