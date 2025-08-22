Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge03 0.00 × 2 XMAU-Real 20 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 8 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 EGlobal-Cent5 0.00 × 2 FxPro.com-Real06 0.00 × 1 ICMarkets-Live01 0.00 × 1 Alpari-Standard3 0.00 × 1 PrimusMarkets-Live-2 0.00 × 4 Exness-Real6 0.00 × 3 BDSwissGlobal-Real01 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 8 NPBFX-Real 0.00 × 2 FXChoice-Pro Live 0.00 × 7 XMTrading-Real 34 0.00 × 1 Pepperstone-Edge02 0.00 × 3 EGlobal-Cent1 0.00 × 2 ACYFX-Live 0.00 × 2 AdmiralMarkets-Live3 0.00 × 1 Pepperstone-Edge07 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 14 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 14 ICMarketsSC-Live22 0.00 × 8 FBS-Real-12 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 1 161 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya