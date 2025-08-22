- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
238
Kârla kapanan işlemler:
169 (71.00%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (28.99%)
En iyi işlem:
6.28 USD
En kötü işlem:
-11.48 USD
Brüt kâr:
429.89 USD (38 082 pips)
Brüt zarar:
-269.99 USD (30 721 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (25.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.87 USD (9)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
95.98%
Maks. mevduat yükü:
91.21%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
5.39
Alış işlemleri:
108 (45.38%)
Satış işlemleri:
130 (54.62%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
0.67 USD
Ortalama kâr:
2.54 USD
Ortalama zarar:
-3.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-20.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.31 USD (3)
Aylık büyüme:
33.23%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
29.69 USD (9.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.03% (29.69 USD)
Varlığa göre:
61.33% (200.69 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|83
|AUDCAD
|69
|NZDCAD
|37
|EURUSD
|32
|AUDNZD
|17
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|98
|AUDCAD
|21
|NZDCAD
|20
|EURUSD
|14
|AUDNZD
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|9.8K
|AUDCAD
|-2.5K
|NZDCAD
|-484
|EURUSD
|1.4K
|AUDNZD
|-821
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.28 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +25.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.31 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
VantageInternational-Live 4
|0.86 × 79
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
itexsys-Platform
|1.20 × 5
|
Exness-MT5Real2
|1.25 × 8
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
Forex.com-Live 536
|1.50 × 154
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.51 × 185
|
Axiory-Live
|1.63 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.67 × 8100
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.07 × 188
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
81%
0
0
USD
USD
335
USD
USD
9
97%
238
71%
96%
1.59
0.67
USD
USD
61%
1:200