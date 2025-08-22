SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / NanoBot MT5
Le Trung Hieu

NanoBot MT5

Le Trung Hieu
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 81%
ICMarketsSC-MT5-4
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
238
Kârla kapanan işlemler:
169 (71.00%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (28.99%)
En iyi işlem:
6.28 USD
En kötü işlem:
-11.48 USD
Brüt kâr:
429.89 USD (38 082 pips)
Brüt zarar:
-269.99 USD (30 721 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (25.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.87 USD (9)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
95.98%
Maks. mevduat yükü:
91.21%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
5.39
Alış işlemleri:
108 (45.38%)
Satış işlemleri:
130 (54.62%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
0.67 USD
Ortalama kâr:
2.54 USD
Ortalama zarar:
-3.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-20.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.31 USD (3)
Aylık büyüme:
33.23%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
29.69 USD (9.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.03% (29.69 USD)
Varlığa göre:
61.33% (200.69 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 83
AUDCAD 69
NZDCAD 37
EURUSD 32
AUDNZD 17
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 98
AUDCAD 21
NZDCAD 20
EURUSD 14
AUDNZD 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 9.8K
AUDCAD -2.5K
NZDCAD -484
EURUSD 1.4K
AUDNZD -821
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.28 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +25.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 4
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
VantageInternational-Live 4
0.86 × 79
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
Hankotrade-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.20 × 5
Exness-MT5Real2
1.25 × 8
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Forex.com-Live 536
1.50 × 154
ICMarketsEU-MT5-4
1.51 × 185
Axiory-Live
1.63 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
1.67 × 8100
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.07 × 188
72 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 04:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 06:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 16:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 13:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 15:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
NanoBot MT5
Ayda 30 USD
81%
0
0
USD
335
USD
9
97%
238
71%
96%
1.59
0.67
USD
61%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.