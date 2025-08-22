SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Dreadnought
Khor Yeaw Khoing

Dreadnought

Khor Yeaw Khoing
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 31%
BlueberryMarkets-Live2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
388
Kârla kapanan işlemler:
324 (83.50%)
Zararla kapanan işlemler:
64 (16.49%)
En iyi işlem:
138.97 USD
En kötü işlem:
-144.44 USD
Brüt kâr:
2 184.10 USD (64 288 pips)
Brüt zarar:
-1 995.68 USD (68 169 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
55 (211.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
211.08 USD (55)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
95.36%
Maks. mevduat yükü:
36.05%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
59
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.75
Alış işlemleri:
185 (47.68%)
Satış işlemleri:
203 (52.32%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.49 USD
Ortalama kâr:
6.74 USD
Ortalama zarar:
-31.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-0.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-229.22 USD (2)
Aylık büyüme:
17.02%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
169.09 USD
Maksimum:
252.20 USD (43.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.31% (252.20 USD)
Varlığa göre:
51.31% (373.26 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 388
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 188
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -3.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +138.97 USD
En kötü işlem: -144 USD
Maksimum ardışık kazanç: 55
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +211.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlueberryMarkets-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Demo02
0.00 × 4
BlueberryMarkets-Live2
0.13 × 16
İnceleme yok
2025.09.24 10:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 09:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 20:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 19:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 05:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 03:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 13:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 16:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 21:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.27 16:35
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 09:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 04:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 17:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 14:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.22 14:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
