- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
24 (63.15%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (36.84%)
En iyi işlem:
8.55 USD
En kötü işlem:
-6.49 USD
Brüt kâr:
69.41 USD (6 977 pips)
Brüt zarar:
-41.17 USD (4 130 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (29.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.36 USD (6)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
53.20%
Maks. mevduat yükü:
29.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.63
Alış işlemleri:
18 (47.37%)
Satış işlemleri:
20 (52.63%)
Kâr faktörü:
1.69
Beklenen getiri:
0.74 USD
Ortalama kâr:
2.89 USD
Ortalama zarar:
-2.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-15.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.77 USD (6)
Aylık büyüme:
11.65%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.79 USD
Maksimum:
17.32 USD (12.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.45% (14.79 USD)
Varlığa göre:
9.64% (12.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|15
|USDCHF
|9
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|4
|USDCAD
|3
|GBPCHF
|2
|AUDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|0
|USDCHF
|18
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|4
|USDCAD
|7
|GBPCHF
|-4
|AUDUSD
|0
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-51
|USDCHF
|1.4K
|USDJPY
|414
|GBPUSD
|370
|USDCAD
|959
|GBPCHF
|-286
|AUDUSD
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.55 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +29.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.77 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 24
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
Exness-MT5Real10
|0.40 × 10
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
itexsys-Platform
|0.50 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.61 × 179
|
VantageInternational-Live 4
|0.70 × 90
|
TitanFX-MT5-01
|0.75 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.76 × 8328
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.85 × 5206
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
ICMarketsSC-MT5
|1.13 × 163
|
Exness-MT5Real5
|1.19 × 36
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 33
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
|
Exness-MT5Real31
|1.85 × 39
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 75 USD
26%
0
0
USD
USD
138
USD
USD
7
0%
38
63%
53%
1.68
0.74
USD
USD
13%
1:100