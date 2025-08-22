- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
169
Kârla kapanan işlemler:
134 (79.28%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (20.71%)
En iyi işlem:
4.45 USD
En kötü işlem:
-6.00 USD
Brüt kâr:
78.27 USD (376 832 pips)
Brüt zarar:
-81.37 USD (314 112 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (10.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.68 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
14.76%
Maks. mevduat yükü:
17.07%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
40 dakika
Düzelme faktörü:
-0.12
Alış işlemleri:
94 (55.62%)
Satış işlemleri:
75 (44.38%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.02 USD
Ortalama kâr:
0.58 USD
Ortalama zarar:
-2.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-13.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.73 USD (4)
Aylık büyüme:
-5.99%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.24 USD
Maksimum:
26.52 USD (23.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.00% (26.52 USD)
Varlığa göre:
5.29% (5.73 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|54
|GBPUSDm
|32
|XAUUSDm
|32
|USDJPYm
|29
|EURUSDm
|22
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSDm
|7
|GBPUSDm
|-3
|XAUUSDm
|-6
|USDJPYm
|-2
|EURUSDm
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSDm
|69K
|GBPUSDm
|-280
|XAUUSDm
|-5.9K
|USDJPYm
|-348
|EURUSDm
|90
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.45 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +10.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.73 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real28" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok