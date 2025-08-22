SinyallerBölümler
Rui Zhao Zhu

ZTP

Rui Zhao Zhu
0 inceleme
6 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -3%
Exness-Real28
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
169
Kârla kapanan işlemler:
134 (79.28%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (20.71%)
En iyi işlem:
4.45 USD
En kötü işlem:
-6.00 USD
Brüt kâr:
78.27 USD (376 832 pips)
Brüt zarar:
-81.37 USD (314 112 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (10.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.68 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
14.76%
Maks. mevduat yükü:
17.07%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
40 dakika
Düzelme faktörü:
-0.12
Alış işlemleri:
94 (55.62%)
Satış işlemleri:
75 (44.38%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.02 USD
Ortalama kâr:
0.58 USD
Ortalama zarar:
-2.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-13.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.73 USD (4)
Aylık büyüme:
-5.99%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.24 USD
Maksimum:
26.52 USD (23.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.00% (26.52 USD)
Varlığa göre:
5.29% (5.73 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSDm 54
GBPUSDm 32
XAUUSDm 32
USDJPYm 29
EURUSDm 22
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSDm 7
GBPUSDm -3
XAUUSDm -6
USDJPYm -2
EURUSDm 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSDm 69K
GBPUSDm -280
XAUUSDm -5.9K
USDJPYm -348
EURUSDm 90
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.45 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +10.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.73 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real28" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.09.17 03:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 17:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 07:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 01:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 18:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 19:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.22 19:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 18:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.22 18:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 17:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.22 16:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.22 12:42
Share of trading days is too low
2025.08.22 12:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.22 12:42
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.22 07:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 07:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 07:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.22 07:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.22 07:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
