- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
92
Kârla kapanan işlemler:
74 (80.43%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (19.57%)
En iyi işlem:
211.62 USD
En kötü işlem:
-13.08 USD
Brüt kâr:
646.33 USD (24 846 pips)
Brüt zarar:
-100.62 USD (10 011 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (16.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
401.80 USD (8)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
20.81%
Maks. mevduat yükü:
5.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
32.64
Alış işlemleri:
55 (59.78%)
Satış işlemleri:
37 (40.22%)
Kâr faktörü:
6.42
Beklenen getiri:
5.93 USD
Ortalama kâr:
8.73 USD
Ortalama zarar:
-5.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-16.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.72 USD (2)
Aylık büyüme:
8.03%
Yıllık tahmin:
97.44%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
16.72 USD (1.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.27% (16.72 USD)
Varlığa göre:
24.88% (336.36 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|88
|archived
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|150
|archived
|396
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|15K
|archived
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +211.62 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +16.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.72 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 1
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real1
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
Gold Scalping on M5 charts. Not an aggressive strategy. $500 minimum with 1:50 minimum leverage (higher the better).
