SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold Master MAX
Wanna Fernando

Gold Master MAX

Wanna Fernando
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 57%
FBS-Real-6
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
92
Kârla kapanan işlemler:
74 (80.43%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (19.57%)
En iyi işlem:
211.62 USD
En kötü işlem:
-13.08 USD
Brüt kâr:
646.33 USD (24 846 pips)
Brüt zarar:
-100.62 USD (10 011 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (16.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
401.80 USD (8)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
20.81%
Maks. mevduat yükü:
5.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
32.64
Alış işlemleri:
55 (59.78%)
Satış işlemleri:
37 (40.22%)
Kâr faktörü:
6.42
Beklenen getiri:
5.93 USD
Ortalama kâr:
8.73 USD
Ortalama zarar:
-5.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-16.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.72 USD (2)
Aylık büyüme:
8.03%
Yıllık tahmin:
97.44%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
16.72 USD (1.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.27% (16.72 USD)
Varlığa göre:
24.88% (336.36 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 88
archived 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 150
archived 396
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 15K
archived 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +211.62 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +16.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
IronFXBM-Real1
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
84 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Gold Scalping on M5 charts. Not an aggressive strategy. $500 minimum with 1:50 minimum leverage (higher the better).
İnceleme yok
2025.09.12 03:55
Share of trading days is too low
2025.08.22 07:05
Trading operations on the account were performed for only 17 days. This comprises 14.17% of days out of the 120 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold Master MAX
Ayda 40 USD
57%
0
0
USD
1.4K
USD
26
95%
92
80%
21%
6.42
5.93
USD
25%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.