SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / BERROPATODO
Leonel Agustin Quisama

BERROPATODO

Leonel Agustin Quisama
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -50%
Pepperstone-Edge12
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
191
Kârla kapanan işlemler:
93 (48.69%)
Zararla kapanan işlemler:
98 (51.31%)
En iyi işlem:
19.02 USD
En kötü işlem:
-35.45 USD
Brüt kâr:
286.14 USD (247 217 pips)
Brüt zarar:
-415.70 USD (683 128 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (6.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.39 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.11
Alım-satım etkinliği:
38.17%
Maks. mevduat yükü:
109.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.83
Alış işlemleri:
99 (51.83%)
Satış işlemleri:
92 (48.17%)
Kâr faktörü:
0.69
Beklenen getiri:
-0.68 USD
Ortalama kâr:
3.08 USD
Ortalama zarar:
-4.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-15.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-41.49 USD (5)
Aylık büyüme:
-49.95%
Algo alım-satım:
1%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
145.26 USD
Maksimum:
156.01 USD (24.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
59.95% (156.01 USD)
Varlığa göre:
24.13% (33.16 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 66
BTCUSD 30
GBPUSD 18
USDJPY 10
EURUSD 9
ETHUSD 7
USDCAD 4
GER40 4
AUDJPY 4
NZDUSD 4
SpotCrude 4
NZDCHF 4
AUDNZD 3
AUDUSD 2
EURAUD 2
SpotBrent 2
CADJPY 2
EURCHF 2
GBPAUD 2
AUDCAD 2
USDCHF 2
EURGBP 1
CADCHF 1
GBPCAD 1
GBPCHF 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
EURCAD 1
EURNZD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -14
BTCUSD -54
GBPUSD -16
USDJPY -22
EURUSD -3
ETHUSD 4
USDCAD 4
GER40 7
AUDJPY -5
NZDUSD -7
SpotCrude -4
NZDCHF -12
AUDNZD 4
AUDUSD 0
EURAUD 1
SpotBrent -1
CADJPY 2
EURCHF -4
GBPAUD -5
AUDCAD -8
USDCHF 10
EURGBP -2
CADCHF -6
GBPCAD 1
GBPCHF -3
CHFJPY 4
EURJPY -3
EURCAD 2
EURNZD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -141
BTCUSD -442K
GBPUSD -781
USDJPY -538
EURUSD -188
ETHUSD 9.3K
USDCAD 247
GER40 472
AUDJPY -315
NZDUSD -111
SpotCrude -1.1K
NZDCHF -200
AUDNZD 291
AUDUSD -7
EURAUD 93
SpotBrent -550
CADJPY 113
EURCHF -218
GBPAUD -422
AUDCAD -411
USDCHF 247
EURGBP -68
CADCHF -129
GBPCAD 153
GBPCHF -131
CHFJPY 218
EURJPY -245
EURCAD 327
EURNZD 183
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.02 USD
En kötü işlem: -35 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +6.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge08
0.00 × 241
FusionMarkets-Live
0.00 × 89
Exness-Real
0.00 × 3
Axi-US02-Live
0.00 × 4
FBS-Real-12
0.00 × 19
VantageInternational-Demo
0.00 × 77
Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 6
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Weltrade-Live
0.11 × 377
ICMarketsSC-Live19
0.17 × 133
VantageInternational-Live 7
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live10
0.22 × 169
ICMarketsSC-Live32
0.38 × 260
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.65 × 1565
ICMarketsSC-Live33
0.77 × 13
Coinexx-Demo
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.89 × 9
ICMarketsSC-Live24
0.90 × 456
Osprey-Live
1.50 × 4
46 daha fazla...
SIEMPREKAIZEN PARA TODOS
İnceleme yok
2025.09.24 20:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.19 04:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 04:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 13:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 12:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 13:14
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.25 12:14
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.25 02:06
Share of trading days is too low
2025.08.25 02:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 02:06
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.22 03:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 03:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 03:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.22 03:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.22 03:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.