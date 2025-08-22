- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
191
Kârla kapanan işlemler:
93 (48.69%)
Zararla kapanan işlemler:
98 (51.31%)
En iyi işlem:
19.02 USD
En kötü işlem:
-35.45 USD
Brüt kâr:
286.14 USD (247 217 pips)
Brüt zarar:
-415.70 USD (683 128 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (6.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.39 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.11
Alım-satım etkinliği:
38.17%
Maks. mevduat yükü:
109.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.83
Alış işlemleri:
99 (51.83%)
Satış işlemleri:
92 (48.17%)
Kâr faktörü:
0.69
Beklenen getiri:
-0.68 USD
Ortalama kâr:
3.08 USD
Ortalama zarar:
-4.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-15.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-41.49 USD (5)
Aylık büyüme:
-49.95%
Algo alım-satım:
1%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
145.26 USD
Maksimum:
156.01 USD (24.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
59.95% (156.01 USD)
Varlığa göre:
24.13% (33.16 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|66
|BTCUSD
|30
|GBPUSD
|18
|USDJPY
|10
|EURUSD
|9
|ETHUSD
|7
|USDCAD
|4
|GER40
|4
|AUDJPY
|4
|NZDUSD
|4
|SpotCrude
|4
|NZDCHF
|4
|AUDNZD
|3
|AUDUSD
|2
|EURAUD
|2
|SpotBrent
|2
|CADJPY
|2
|EURCHF
|2
|GBPAUD
|2
|AUDCAD
|2
|USDCHF
|2
|EURGBP
|1
|CADCHF
|1
|GBPCAD
|1
|GBPCHF
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|EURCAD
|1
|EURNZD
|1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-14
|BTCUSD
|-54
|GBPUSD
|-16
|USDJPY
|-22
|EURUSD
|-3
|ETHUSD
|4
|USDCAD
|4
|GER40
|7
|AUDJPY
|-5
|NZDUSD
|-7
|SpotCrude
|-4
|NZDCHF
|-12
|AUDNZD
|4
|AUDUSD
|0
|EURAUD
|1
|SpotBrent
|-1
|CADJPY
|2
|EURCHF
|-4
|GBPAUD
|-5
|AUDCAD
|-8
|USDCHF
|10
|EURGBP
|-2
|CADCHF
|-6
|GBPCAD
|1
|GBPCHF
|-3
|CHFJPY
|4
|EURJPY
|-3
|EURCAD
|2
|EURNZD
|3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-141
|BTCUSD
|-442K
|GBPUSD
|-781
|USDJPY
|-538
|EURUSD
|-188
|ETHUSD
|9.3K
|USDCAD
|247
|GER40
|472
|AUDJPY
|-315
|NZDUSD
|-111
|SpotCrude
|-1.1K
|NZDCHF
|-200
|AUDNZD
|291
|AUDUSD
|-7
|EURAUD
|93
|SpotBrent
|-550
|CADJPY
|113
|EURCHF
|-218
|GBPAUD
|-422
|AUDCAD
|-411
|USDCHF
|247
|EURGBP
|-68
|CADCHF
|-129
|GBPCAD
|153
|GBPCHF
|-131
|CHFJPY
|218
|EURJPY
|-245
|EURCAD
|327
|EURNZD
|183
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.02 USD
En kötü işlem: -35 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +6.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.67 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 241
FusionMarkets-Live
|0.00 × 89
Exness-Real
|0.00 × 3
Axi-US02-Live
|0.00 × 4
FBS-Real-12
|0.00 × 19
VantageInternational-Demo
|0.00 × 77
Fyntura-Live
|0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 6
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
Weltrade-Live
|0.11 × 377
ICMarketsSC-Live19
|0.17 × 133
VantageInternational-Live 7
|0.20 × 5
ICMarketsSC-Live10
|0.22 × 169
ICMarketsSC-Live32
|0.38 × 260
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
|0.65 × 1565
ICMarketsSC-Live33
|0.77 × 13
Coinexx-Demo
|0.80 × 5
ICMarketsSC-Live09
|0.89 × 9
ICMarketsSC-Live24
|0.90 × 456
Osprey-Live
|1.50 × 4
