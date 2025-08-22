- Büyüme
İşlemler:
1 152
Kârla kapanan işlemler:
751 (65.19%)
Zararla kapanan işlemler:
401 (34.81%)
En iyi işlem:
124.20 USD
En kötü işlem:
-211.60 USD
Brüt kâr:
2 274.25 USD (420 483 pips)
Brüt zarar:
-3 508.02 USD (627 395 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (41.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
175.60 USD (2)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
8.61%
Maks. mevduat yükü:
146.16%
En son işlem:
8 dakika önce
Hafta başına işlemler:
114
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
-0.86
Alış işlemleri:
932 (80.90%)
Satış işlemleri:
220 (19.10%)
Kâr faktörü:
0.65
Beklenen getiri:
-1.07 USD
Ortalama kâr:
3.03 USD
Ortalama zarar:
-8.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-32.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-893.26 USD (7)
Aylık büyüme:
-35.82%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 377.00 USD
Maksimum:
1 433.01 USD (918.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.56% (237.88 USD)
Varlığa göre:
83.45% (170.31 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|1141
|#BTCUSDr
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDr
|-1.2K
|#BTCUSDr
|-2
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDr
|-26K
|#BTCUSDr
|-180K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +124.20 USD
En kötü işlem: -212 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +41.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.58 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsGlobal-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
0.01 entry with scaling account. low risk trading. focus only XAUUSD instrument. for more info, DM or whatsapp me via +60133450855.
İnceleme yok
