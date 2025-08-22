SinyallerBölümler
Mohd Nor Irwan Syah Bin Redzuan Syah

Daddy Sky

Mohd Nor Irwan Syah Bin Redzuan Syah
0 inceleme
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -99%
HFMarketsGlobal-Live3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 152
Kârla kapanan işlemler:
751 (65.19%)
Zararla kapanan işlemler:
401 (34.81%)
En iyi işlem:
124.20 USD
En kötü işlem:
-211.60 USD
Brüt kâr:
2 274.25 USD (420 483 pips)
Brüt zarar:
-3 508.02 USD (627 395 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (41.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
175.60 USD (2)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
8.61%
Maks. mevduat yükü:
146.16%
En son işlem:
8 dakika önce
Hafta başına işlemler:
114
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
-0.86
Alış işlemleri:
932 (80.90%)
Satış işlemleri:
220 (19.10%)
Kâr faktörü:
0.65
Beklenen getiri:
-1.07 USD
Ortalama kâr:
3.03 USD
Ortalama zarar:
-8.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-32.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-893.26 USD (7)
Aylık büyüme:
-35.82%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 377.00 USD
Maksimum:
1 433.01 USD (918.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.56% (237.88 USD)
Varlığa göre:
83.45% (170.31 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDr 1141
#BTCUSDr 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDr -1.2K
#BTCUSDr -2
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDr -26K
#BTCUSDr -180K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +124.20 USD
En kötü işlem: -212 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +41.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsGlobal-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

0.01 entry with scaling account. low risk trading. focus only XAUUSD instrument. for more info, DM or whatsapp me via +60133450855.
İnceleme yok
2025.12.10 12:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 11:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 10:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 07:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 06:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 09:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 17:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 16:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 15:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 13:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 12:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 06:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.09 18:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 18:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 18:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 17:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 16:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 14:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 10:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
