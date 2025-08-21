SinyallerBölümler
Gustavo Alfonso Torres Rodriguez

Rentasurf

Gustavo Alfonso Torres Rodriguez
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 236%
DooFintech-Live 5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 319
Kârla kapanan işlemler:
1 277 (96.81%)
Zararla kapanan işlemler:
42 (3.18%)
En iyi işlem:
30.87 USD
En kötü işlem:
-23.41 USD
Brüt kâr:
809.78 USD (79 234 pips)
Brüt zarar:
-214.99 USD (21 516 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
193 (78.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
103.92 USD (28)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
88.16%
Maks. mevduat yükü:
19.34%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
101
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
14.78
Alış işlemleri:
596 (45.19%)
Satış işlemleri:
723 (54.81%)
Kâr faktörü:
3.77
Beklenen getiri:
0.45 USD
Ortalama kâr:
0.63 USD
Ortalama zarar:
-5.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-19.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.25 USD (2)
Aylık büyüme:
60.44%
Yıllık tahmin:
733.29%
Algo alım-satım:
51%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
40.25 USD (7.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.31% (40.25 USD)
Varlığa göre:
57.79% (416.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.s 517
GBPUSD.s 507
AUDUSD.s 178
XAUUSD.s 115
NZDUSD.s 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.s 138
GBPUSD.s 154
AUDUSD.s 65
XAUUSD.s 237
NZDUSD.s 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.s 13K
GBPUSD.s 15K
AUDUSD.s 5.8K
XAUUSD.s 24K
NZDUSD.s 52
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.87 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +78.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.07 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DooFintech-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Ea trading automatico
İnceleme yok
