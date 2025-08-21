SinyallerBölümler
Douglas Felipe Niemeyer

Manche

Douglas Felipe Niemeyer
0 inceleme
Güvenilirlik
91 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 112%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 298
Kârla kapanan işlemler:
3 420 (79.57%)
Zararla kapanan işlemler:
878 (20.43%)
En iyi işlem:
6.49 USD
En kötü işlem:
-7.90 USD
Brüt kâr:
1 530.27 USD (832 765 pips)
Brüt zarar:
-663.91 USD (344 845 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
108 (110.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
110.84 USD (108)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.89%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
7.01
Alış işlemleri:
4 203 (97.79%)
Satış işlemleri:
95 (2.21%)
Kâr faktörü:
2.30
Beklenen getiri:
0.20 USD
Ortalama kâr:
0.45 USD
Ortalama zarar:
-0.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
29 (-32.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-93.69 USD (23)
Aylık büyüme:
9.74%
Yıllık tahmin:
118.20%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.82 USD
Maksimum:
123.55 USD (6.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.45% (123.55 USD)
Varlığa göre:
31.09% (325.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
Bra50Apr24 921
Bra50Feb24 877
Bra50Jun24 772
Bra50Oct24 465
Bra50Dec24 250
Bra50Oct25 229
Bra50Aug24 225
Bra50 201
Bra50Aug25 173
Bra50Jun25 109
Bra50Apr25 76
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
Bra50Apr24 117
Bra50Feb24 100
Bra50Jun24 83
Bra50Oct24 110
Bra50Dec24 109
Bra50Oct25 219
Bra50Aug24 37
Bra50 -5
Bra50Aug25 41
Bra50Jun25 63
Bra50Apr25 -8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
Bra50Apr24 59K
Bra50Feb24 50K
Bra50Jun24 43K
Bra50Oct24 61K
Bra50Dec24 64K
Bra50Oct25 119K
Bra50Aug24 21K
Bra50 15K
Bra50Aug25 24K
Bra50Jun25 36K
Bra50Apr25 -5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.49 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 108
Maksimum ardışık kayıp: 23
Maksimum ardışık kâr: +110.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesCorp-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ActivTradesCorp-Server
1.42 × 27801
Manche é a estratégia operacional Mista (automatizada + manual), onde operamos comprados e e hedgeados nos mercados de índices em operações de swing trade
İnceleme yok
2025.09.26 22:33
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 22:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 15:57
No swaps are charged on the signal account
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 21:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.03 19:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 18:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 21:42
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 21:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
