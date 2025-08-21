- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
16 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (33.33%)
En iyi işlem:
4 078.09 USD
En kötü işlem:
-92.86 USD
Brüt kâr:
5 510.87 USD (8 989 pips)
Brüt zarar:
-370.27 USD (2 665 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (338.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 170.24 USD (2)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
82.60%
Maks. mevduat yükü:
5.64%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
55.36
Alış işlemleri:
19 (79.17%)
Satış işlemleri:
5 (20.83%)
Kâr faktörü:
14.88
Beklenen getiri:
214.19 USD
Ortalama kâr:
344.43 USD
Ortalama zarar:
-46.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-92.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-92.86 USD (1)
Aylık büyüme:
23.62%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
92.86 USD (0.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.32% (64.09 USD)
Varlığa göre:
8.18% (1 697.03 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|13
|EURUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|4.6K
|EURUSD
|535
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|3.7K
|EURUSD
|2.6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4 078.09 USD
En kötü işlem: -93 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +338.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -92.86 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Maxco-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 2
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live01
|0.00 × 16
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 43
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 2
|
FortFS-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 1
