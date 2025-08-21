Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real17 0.00 × 2 VantageInternational-Live 14 0.00 × 2 FusionMarkets-Demo 0.17 × 6 ICMarketsSC-Live06 0.46 × 101 VantageInternational-Live 11 0.67 × 6 E8Funding-Demo 1.00 × 5 VantageInternational-Demo 2.38 × 16 RadexMarkets-Real 6 5.27 × 11 FBS-Real-9 9.50 × 4 RoboForex-ProCent-2 10.45 × 114