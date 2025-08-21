- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
30 (88.23%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (11.76%)
En iyi işlem:
339.59 USD
En kötü işlem:
-178.84 USD
Brüt kâr:
1 074.74 USD (17 113 pips)
Brüt zarar:
-428.75 USD (1 930 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (888.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
888.04 USD (25)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
93.69%
Maks. mevduat yükü:
24.95%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
1.83
Alış işlemleri:
15 (44.12%)
Satış işlemleri:
19 (55.88%)
Kâr faktörü:
2.51
Beklenen getiri:
19.00 USD
Ortalama kâr:
35.82 USD
Ortalama zarar:
-107.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-239.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-239.13 USD (2)
Aylık büyüme:
-9.80%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
242.05 USD
Maksimum:
352.75 USD (31.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.76% (352.75 USD)
Varlığa göre:
47.56% (523.14 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|11
|CADJPY
|5
|EURNZD
|4
|EURAUD
|2
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|2
|GBPNZD
|2
|NZDCAD
|2
|GBPCAD
|1
|AUDNZD
|1
|NZDUSD
|1
|NZDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|383
|CADJPY
|115
|EURNZD
|28
|EURAUD
|22
|GBPUSD
|16
|USDJPY
|23
|GBPNZD
|19
|NZDCAD
|17
|GBPCAD
|0
|AUDNZD
|6
|NZDUSD
|9
|NZDCHF
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|3.4K
|CADJPY
|2.4K
|EURNZD
|2.1K
|EURAUD
|1.7K
|GBPUSD
|796
|USDJPY
|1.2K
|GBPNZD
|1.2K
|NZDCAD
|928
|GBPCAD
|17
|AUDNZD
|521
|NZDUSD
|442
|NZDCHF
|386
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +339.59 USD
En kötü işlem: -179 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +888.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -239.13 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live06
|0.46 × 101
|
VantageInternational-Live 11
|0.67 × 6
|
E8Funding-Demo
|1.00 × 5
|
VantageInternational-Demo
|2.38 × 16
|
RadexMarkets-Real 6
|5.27 × 11
|
FBS-Real-9
|9.50 × 4
|
RoboForex-ProCent-2
|10.45 × 114
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-10%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
5
100%
34
88%
94%
2.50
19.00
USD
USD
48%
1:500