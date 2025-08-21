SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / VM 28CCY 8396
Wai Him Leung

VM 28CCY 8396

Wai Him Leung
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -10%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
30 (88.23%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (11.76%)
En iyi işlem:
339.59 USD
En kötü işlem:
-178.84 USD
Brüt kâr:
1 074.74 USD (17 113 pips)
Brüt zarar:
-428.75 USD (1 930 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (888.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
888.04 USD (25)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
93.69%
Maks. mevduat yükü:
24.95%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
1.83
Alış işlemleri:
15 (44.12%)
Satış işlemleri:
19 (55.88%)
Kâr faktörü:
2.51
Beklenen getiri:
19.00 USD
Ortalama kâr:
35.82 USD
Ortalama zarar:
-107.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-239.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-239.13 USD (2)
Aylık büyüme:
-9.80%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
242.05 USD
Maksimum:
352.75 USD (31.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.76% (352.75 USD)
Varlığa göre:
47.56% (523.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 11
CADJPY 5
EURNZD 4
EURAUD 2
GBPUSD 2
USDJPY 2
GBPNZD 2
NZDCAD 2
GBPCAD 1
AUDNZD 1
NZDUSD 1
NZDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 383
CADJPY 115
EURNZD 28
EURAUD 22
GBPUSD 16
USDJPY 23
GBPNZD 19
NZDCAD 17
GBPCAD 0
AUDNZD 6
NZDUSD 9
NZDCHF 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 3.4K
CADJPY 2.4K
EURNZD 2.1K
EURAUD 1.7K
GBPUSD 796
USDJPY 1.2K
GBPNZD 1.2K
NZDCAD 928
GBPCAD 17
AUDNZD 521
NZDUSD 442
NZDCHF 386
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +339.59 USD
En kötü işlem: -179 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +888.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -239.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real17
0.00 × 2
VantageInternational-Live 14
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live06
0.46 × 101
VantageInternational-Live 11
0.67 × 6
E8Funding-Demo
1.00 × 5
VantageInternational-Demo
2.38 × 16
RadexMarkets-Real 6
5.27 × 11
FBS-Real-9
9.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
10.45 × 114
İnceleme yok
2025.09.25 22:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.23 03:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.22 03:57
Share of trading days is too low
2025.09.19 19:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 19:27
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 15.38% of days out of the 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 19:27
80% of trades performed within 1 days. This comprises 3.85% of days out of the 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 09:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 04:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 22:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 18:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 12:27
Share of trading days is too low
2025.08.27 12:27
Share of days for 80% of trades is too low
