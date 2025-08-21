SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Sarhan VIP
Ahmed Tarek Yassen Sarhan

Sarhan VIP

Ahmed Tarek Yassen Sarhan
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 9%
OneRoyal-Server
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
204
Kârla kapanan işlemler:
91 (44.60%)
Zararla kapanan işlemler:
113 (55.39%)
En iyi işlem:
24.71 USD
En kötü işlem:
-17.13 USD
Brüt kâr:
802.25 USD (82 599 pips)
Brüt zarar:
-697.90 USD (71 394 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (88.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
88.07 USD (8)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
49.34%
Maks. mevduat yükü:
30.98%
En son işlem:
45 dakika önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
1.18
Alış işlemleri:
131 (64.22%)
Satış işlemleri:
73 (35.78%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.51 USD
Ortalama kâr:
8.82 USD
Ortalama zarar:
-6.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-42.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-48.09 USD (6)
Aylık büyüme:
-22.45%
Algo alım-satım:
64%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
30.41 USD
Maksimum:
88.43 USD (51.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.59% (88.43 USD)
Varlığa göre:
23.60% (17.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDs 168
GBPAUDs 8
GBPUSDs 7
GBPNZDs 5
EURUSDs 4
USDJPYs 3
EURNZDs 3
GBPJPYs 2
AUDJPYs 1
EURAUDs 1
EURJPYs 1
USDCADs 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDs 115
GBPAUDs 9
GBPUSDs -6
GBPNZDs 0
EURUSDs -2
USDJPYs -5
EURNZDs -6
GBPJPYs 8
AUDJPYs -3
EURAUDs -3
EURJPYs -2
USDCADs -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDs 12K
GBPAUDs 1.4K
GBPUSDs -542
GBPNZDs 29
EURUSDs -141
USDJPYs -685
EURNZDs -964
GBPJPYs 1.2K
AUDJPYs -408
EURAUDs -476
EURJPYs -239
USDCADs -353
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +24.71 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +88.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -42.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OneRoyal-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.03 06:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 09:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 22:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 12:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 07:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 14:56
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 15:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 01:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 13:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 12:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 03:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.04 03:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 00:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 20:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 13:40
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.03 13:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 10:16
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Sarhan VIP
Ayda 30 USD
9%
0
0
USD
89
USD
9
64%
204
44%
49%
1.14
0.51
USD
51%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.