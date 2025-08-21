SinyallerBölümler
Ahmad Sidik

Artha Swastika

Ahmad Sidik
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 8%
FBS-Real-8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
42
Kârla kapanan işlemler:
26 (61.90%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (38.10%)
En iyi işlem:
21.24 USD
En kötü işlem:
-15.26 USD
Brüt kâr:
183.68 USD (14 420 pips)
Brüt zarar:
-105.83 USD (8 558 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (117.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
117.95 USD (17)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
3.91%
Maks. mevduat yükü:
6.67%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
1.37
Alış işlemleri:
38 (90.48%)
Satış işlemleri:
4 (9.52%)
Kâr faktörü:
1.74
Beklenen getiri:
1.85 USD
Ortalama kâr:
7.06 USD
Ortalama zarar:
-6.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-56.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-56.80 USD (6)
Aylık büyüme:
7.62%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
56.37 USD
Maksimum:
56.80 USD (5.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.56% (56.80 USD)
Varlığa göre:
4.16% (41.71 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 37
USDJPY 2
EURUSD 1
GBPUSD 1
AUDUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 70
USDJPY 4
EURUSD 0
GBPUSD 2
AUDUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 5.7K
USDJPY 63
EURUSD 4
GBPUSD 41
AUDUSD 9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.24 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +117.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -56.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FxPro.com-Real06
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 4
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
Alpari-Standard3
0.00 × 2
Ava-Real 1
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 4
Pepperstone-Edge01
0.00 × 13
XMTrading-Real 34
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 14
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 8
RoboForex-ProCent-3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
XMAU-Real 20
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.00 × 2
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 27
ILQAu-A1 Live
0.13 × 16
Pepperstone-Edge03
0.22 × 9
Tradestone-Real-1
0.25 × 4
Tickmill-Live05
0.29 × 564
FBS-Real-9
0.29 × 38
LiteFinance-ECN2.com
0.33 × 6
NOTE : "Signal Tidak untuk diCopy"

Beberapa rule memerlukan ping ke-server yang sangat rendah karena me-modifikasi order realtime dengan frekuensi tinggi.

Karena beberapa rule itu merupakan EA yang trading saat Event News High Impact.

dikhawatirkan tejadi Delay dari akun Master ke akun Client yang justru berpotensi merugikan pihak client.

STRATEGY DIGUNAKAN :

Martingale
 NO
Hedging
 NO
Grid
 NO
Arbitrage NO
News Trading
 YES
Breakout YES

Stop Loss ,Take Profit,Trailling & Break Event di setiap  transaksi,
100% automated.


  • Tidak Menjual Kelas.
  • Tidak Memiliki Grup + Tidak Menjual Grup Premium.
  • Tidak Menjual Expert Advisor Kami.
  • Tidak Membuka Jasa Pembuatan EA.

Semoga Trading Anda Profit Selalu.
Salam Hangat.

Automatic Trader



