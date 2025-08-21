- Büyüme
İşlemler:
42
Kârla kapanan işlemler:
26 (61.90%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (38.10%)
En iyi işlem:
21.24 USD
En kötü işlem:
-15.26 USD
Brüt kâr:
183.68 USD (14 420 pips)
Brüt zarar:
-105.83 USD (8 558 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (117.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
117.95 USD (17)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
3.91%
Maks. mevduat yükü:
6.67%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
1.37
Alış işlemleri:
38 (90.48%)
Satış işlemleri:
4 (9.52%)
Kâr faktörü:
1.74
Beklenen getiri:
1.85 USD
Ortalama kâr:
7.06 USD
Ortalama zarar:
-6.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-56.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-56.80 USD (6)
Aylık büyüme:
7.62%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
56.37 USD
Maksimum:
56.80 USD (5.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.56% (56.80 USD)
Varlığa göre:
4.16% (41.71 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|USDJPY
|2
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|70
|USDJPY
|4
|EURUSD
|0
|GBPUSD
|2
|AUDUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|5.7K
|USDJPY
|63
|EURUSD
|4
|GBPUSD
|41
|AUDUSD
|9
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +21.24 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +117.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -56.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
Ava-Real 1
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 13
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 14
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 8
|
RoboForex-ProCent-3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 27
|
ILQAu-A1 Live
|0.13 × 16
|
Pepperstone-Edge03
|0.22 × 9
|
Tradestone-Real-1
|0.25 × 4
|
Tickmill-Live05
|0.29 × 564
|
FBS-Real-9
|0.29 × 38
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.33 × 6
NOTE : "Signal Tidak untuk diCopy"
Beberapa rule memerlukan ping ke-server yang sangat rendah karena me-modifikasi order realtime dengan frekuensi tinggi.
Karena beberapa rule itu merupakan EA yang trading saat Event News High Impact.
dikhawatirkan tejadi Delay dari akun Master ke akun Client yang justru berpotensi merugikan pihak client.
STRATEGY DIGUNAKAN :
Martingale NO Hedging NO Grid NO Arbitrage NO News Trading YES Breakout YES
|
Stop Loss ,Take Profit,Trailling & Break Event di setiap transaksi,
100% automated.
- Tidak Menjual Kelas.
- Tidak Memiliki Grup + Tidak Menjual Grup Premium.
- Tidak Menjual Expert Advisor Kami.
- Tidak Membuka Jasa Pembuatan EA.
Semoga Trading Anda Profit Selalu.
Salam Hangat.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
8%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
5
100%
42
61%
4%
1.73
1.85
USD
USD
6%
1:500