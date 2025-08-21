SinyallerBölümler
JON TRADER 89

0 inceleme
9 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -30%
Oval-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
210
Kârla kapanan işlemler:
165 (78.57%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (21.43%)
En iyi işlem:
3 829.00 USD
En kötü işlem:
-7 839.40 USD
Brüt kâr:
39 980.36 USD (378 106 pips)
Brüt zarar:
-46 073.71 USD (423 050 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (2 878.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 553.70 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
226.85%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
50
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.28
Alış işlemleri:
121 (57.62%)
Satış işlemleri:
89 (42.38%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-29.02 USD
Ortalama kâr:
242.31 USD
Ortalama zarar:
-1 023.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-347.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20 925.90 USD (3)
Aylık büyüme:
-39.66%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10 264.05 USD
Maksimum:
21 392.13 USD (65.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
69.12% (21 392.13 USD)
Varlığa göre:
99.52% (16 452.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.Lcm 188
USDJPY.Lcm 13
GBPJPY.Lcm 6
USOIL.Lcm 2
CHFJPY.Lcm 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.Lcm -6.3K
USDJPY.Lcm 1
GBPJPY.Lcm 147
USOIL.Lcm 105
CHFJPY.Lcm -25
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.Lcm -46K
USDJPY.Lcm -919
GBPJPY.Lcm 1K
USOIL.Lcm 1.1K
CHFJPY.Lcm -144
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 829.00 USD
En kötü işlem: -7 839 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +2 878.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -347.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Oval-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

I, Jon Trader, am an individual trader, who focuses on building a trading portfolio for consistent equity growth every month.
2025.10.15 16:17
High current drawdown in 98% indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 15:17
High current drawdown in 93% indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 09:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 17:33
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.09 17:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 15:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.29 12:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 12:04
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.29 12:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 10:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 14:17
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 12:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 11:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 00:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.21 03:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.21 03:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
