İşlemler:
121
Kârla kapanan işlemler:
98 (80.99%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (19.01%)
En iyi işlem:
826.20 USD
En kötü işlem:
-701.04 USD
Brüt kâr:
3 458.15 USD (27 689 pips)
Brüt zarar:
-1 556.44 USD (10 499 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (408.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
964.20 USD (7)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
44.34%
Maks. mevduat yükü:
3.85%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.05
Alış işlemleri:
72 (59.50%)
Satış işlemleri:
49 (40.50%)
Kâr faktörü:
2.22
Beklenen getiri:
15.72 USD
Ortalama kâr:
35.29 USD
Ortalama zarar:
-67.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-262.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-701.04 USD (1)
Aylık büyüme:
5.78%
Yıllık tahmin:
70.13%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
798.42 USD
Maksimum:
926.02 USD (81.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
79.27% (926.02 USD)
Varlığa göre:
4.53% (16.05 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|121
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|1.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|17K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +826.20 USD
En kötü işlem: -701 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +408.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -262.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 1
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
PowerTrade-Real
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 1
|
HermesMarket-LIVE
|0.00 × 1
|
AUSForex-Live
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 7
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
follow trend metod w/ bollinger
İnceleme yok
