SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MASCOTA 4FS FENGER
Ery Ersad Wahyu Djunaedi

MASCOTA 4FS FENGER

Ery Ersad Wahyu Djunaedi
0 inceleme
Güvenilirlik
66 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 33%
FBS-Real-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
121
Kârla kapanan işlemler:
98 (80.99%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (19.01%)
En iyi işlem:
826.20 USD
En kötü işlem:
-701.04 USD
Brüt kâr:
3 458.15 USD (27 689 pips)
Brüt zarar:
-1 556.44 USD (10 499 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (408.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
964.20 USD (7)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
44.34%
Maks. mevduat yükü:
3.85%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.05
Alış işlemleri:
72 (59.50%)
Satış işlemleri:
49 (40.50%)
Kâr faktörü:
2.22
Beklenen getiri:
15.72 USD
Ortalama kâr:
35.29 USD
Ortalama zarar:
-67.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-262.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-701.04 USD (1)
Aylık büyüme:
5.78%
Yıllık tahmin:
70.13%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
798.42 USD
Maksimum:
926.02 USD (81.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
79.27% (926.02 USD)
Varlığa göre:
4.53% (16.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 121
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 1.9K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 17K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +826.20 USD
En kötü işlem: -701 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +408.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -262.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
FXCM-USDReal03
0.00 × 4
Tickmill-Live05
0.00 × 1
OctaFX-Real10
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Tickmill-Live09
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 1
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 1
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
PowerTrade-Real
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.00 × 1
HermesMarket-LIVE
0.00 × 1
AUSForex-Live
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 7
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
164 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
follow trend metod w/ bollinger
İnceleme yok
2025.09.11 10:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 07:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 08:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.48% of days out of 421 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 08:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.21 03:52
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MASCOTA 4FS FENGER
Ayda 35 USD
33%
0
0
USD
300
USD
66
98%
121
80%
44%
2.22
15.72
USD
79%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.