İşlemler:
71
Kârla kapanan işlemler:
53 (74.64%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (25.35%)
En iyi işlem:
49.92 USD
En kötü işlem:
-26.16 USD
Brüt kâr:
494.69 USD (29 122 pips)
Brüt zarar:
-274.40 USD (23 525 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (46.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
67.31 USD (5)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
26.35%
Maks. mevduat yükü:
15.49%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
5.57
Alış işlemleri:
35 (49.30%)
Satış işlemleri:
36 (50.70%)
Kâr faktörü:
1.80
Beklenen getiri:
3.10 USD
Ortalama kâr:
9.33 USD
Ortalama zarar:
-15.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-39.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-39.54 USD (2)
Aylık büyüme:
42.37%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35.10 USD
Maksimum:
39.54 USD (12.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.99% (39.54 USD)
Varlığa göre:
7.44% (21.66 USD)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +49.92 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +46.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.54 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This signal is generated by the VolumeHedger EA.
It combines a hedging strategy with a martingale strategy and starts a trade series at the most optimal times.
A fixed monthly return is targeted, but it carries a high risk of significant loss.
Personalized set files with similar performance are prepared for those who purchase the product.
It combines a hedging strategy with a martingale strategy and starts a trade series at the most optimal times.
A fixed monthly return is targeted, but it carries a high risk of significant loss.
- Expected Monthly Profit: 30%
- Amount of Loss: 50%
- Min Required Deposit: 600$
- Used Strategies: Lydians + TrendCatcher(added at 08.09.2025)
Personalized set files with similar performance are prepared for those who purchase the product.
İnceleme yok
