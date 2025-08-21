SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / VolumeHedger EA GOLD Lydians TrCatch
Huseyin Furkan Ozturk

VolumeHedger EA GOLD Lydians TrCatch

Huseyin Furkan Ozturk
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 90 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 59%
PUPrime-Live2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
71
Kârla kapanan işlemler:
53 (74.64%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (25.35%)
En iyi işlem:
49.92 USD
En kötü işlem:
-26.16 USD
Brüt kâr:
494.69 USD (29 122 pips)
Brüt zarar:
-274.40 USD (23 525 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (46.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
67.31 USD (5)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
26.35%
Maks. mevduat yükü:
15.49%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
5.57
Alış işlemleri:
35 (49.30%)
Satış işlemleri:
36 (50.70%)
Kâr faktörü:
1.80
Beklenen getiri:
3.10 USD
Ortalama kâr:
9.33 USD
Ortalama zarar:
-15.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-39.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-39.54 USD (2)
Aylık büyüme:
42.37%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35.10 USD
Maksimum:
39.54 USD (12.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.99% (39.54 USD)
Varlığa göre:
7.44% (21.66 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.s 71
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.s 220
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.s 5.6K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +49.92 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +46.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.54 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This signal is generated by the VolumeHedger EA.
It combines a hedging strategy with a martingale strategy and starts a trade series at the most optimal times.
A fixed monthly return is targeted, but it carries a high risk of significant loss. 
  • Expected Monthly Profit: 30%
  • Amount of Loss: 50%
  • Min Required Deposit: 600$
  • Used Strategies: Lydians + TrendCatcher(added at 08.09.2025)
It is shared for the purpose of promoting the EA.
Personalized set files with similar performance are prepared for those who purchase the product.



İnceleme yok
2025.09.24 14:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 01:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 00:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 14:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 11:11
Share of trading days is too low
2025.08.21 11:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.21 00:43
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 00:43
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 00:43
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.21 00:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.21 00:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
