- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
26 (76.47%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (23.53%)
En iyi işlem:
1.18 USD
En kötü işlem:
-1.15 USD
Brüt kâr:
17.61 USD (1 768 pips)
Brüt zarar:
-4.51 USD (585 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (6.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.90 USD (9)
Sharpe oranı:
0.62
Alım-satım etkinliği:
15.85%
Maks. mevduat yükü:
5.91%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
4.35
Alış işlemleri:
19 (55.88%)
Satış işlemleri:
15 (44.12%)
Kâr faktörü:
3.90
Beklenen getiri:
0.39 USD
Ortalama kâr:
0.68 USD
Ortalama zarar:
-0.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-3.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.01 USD (3)
Aylık büyüme:
10.83%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3.01 USD (2.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.69% (3.01 USD)
Varlığa göre:
9.20% (9.22 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|19
|USDJPY
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|12
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|865
|USDJPY
|320
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.18 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +6.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.01 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 4
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.42 × 161
|
ICMarketsSC-Live09
|0.46 × 74
|
Tickmill-Live10
|0.50 × 6
|
EurotradeSA-Live01
|0.60 × 5
|
ATCBrokers-Live 1
|0.67 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live02
|0.79 × 1257
|
Tickmill-Live
|0.85 × 814
|
Tickmill-Live04
|0.90 × 400
|
ICMarketsSC-Live06
|0.94 × 500
|
ICMarketsSC-Live15
|0.99 × 958
|
ICMarkets-Live10
|1.00 × 1
|
TitanFX-05
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|1.03 × 419
Medium Risk =
Equity 30$ Lot 0.01
All broker=
Acount ECN
Equity 30$ Lot 0.01
