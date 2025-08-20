SinyallerBölümler
Demetrius De Souza Nascimento

Tio Patinhas

Demetrius De Souza Nascimento
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 13%
ATFXGM21-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
69
Kârla kapanan işlemler:
57 (82.60%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (17.39%)
En iyi işlem:
24.40 USD
En kötü işlem:
-26.27 USD
Brüt kâr:
203.70 USD (16 678 pips)
Brüt zarar:
-144.33 USD (8 893 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (36.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
66.64 USD (14)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
91.04%
Maks. mevduat yükü:
9.36%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.81
Alış işlemleri:
37 (53.62%)
Satış işlemleri:
32 (46.38%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
0.86 USD
Ortalama kâr:
3.57 USD
Ortalama zarar:
-12.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-72.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-72.86 USD (4)
Aylık büyüme:
1.32%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.47 USD
Maksimum:
73.46 USD (23.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.36% (74.06 USD)
Varlığa göre:
9.07% (64.73 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD 8
EURUSD.c 7
GBPAUD 5
AUDJPY.c 4
GBPUSD 4
GBPCAD.c 3
CHFJPY.c 3
EURJPY.c 3
USDJPY 3
CHFJPY 3
USDCAD 3
EURNZD.c 2
GBPJPY.c 2
GBPCHF 2
USDCHF 2
EURCHF 2
AUDCAD 2
EURUSD 2
EURAUD.c 1
NZDCHF.c 1
CADJPY.c 1
GBPUSD.c 1
EURCAD 1
GBPCAD 1
GBPNZD 1
EURJPY 1
CADJPY 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD -82
EURUSD.c 7
GBPAUD 18
AUDJPY.c 5
GBPUSD 30
GBPCAD.c 4
CHFJPY.c 5
EURJPY.c 5
USDJPY 16
CHFJPY -10
USDCAD 7
EURNZD.c 2
GBPJPY.c 6
GBPCHF -24
USDCHF 10
EURCHF 5
AUDCAD 9
EURUSD 8
EURAUD.c 3
NZDCHF.c 2
CADJPY.c 1
GBPUSD.c 3
EURCAD 3
GBPCAD 8
GBPNZD 9
EURJPY 11
CADJPY 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD -5.9K
EURUSD.c 820
GBPAUD 1.5K
AUDJPY.c 772
GBPUSD 1.6K
GBPCAD.c 328
CHFJPY.c 787
EURJPY.c 920
USDJPY 1.2K
CHFJPY -700
USDCAD 552
EURNZD.c 480
GBPJPY.c 940
GBPCHF -1K
USDCHF 471
EURCHF 243
AUDCAD 653
EURUSD 415
EURAUD.c 466
NZDCHF.c 159
CADJPY.c 222
GBPUSD.c 276
EURCAD 262
GBPCAD 546
GBPNZD 787
EURJPY 841
CADJPY 135
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +24.40 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +36.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -72.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ATFXGM21-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Longo Prazo
İnceleme yok
2025.09.25 13:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 20:51
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.18 16:18
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 02:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 06:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 07:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 15:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 14:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.20 23:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.20 23:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Tio Patinhas
Ayda 30 USD
13%
0
0
USD
712
USD
10
0%
69
82%
91%
1.41
0.86
USD
10%
1:200
