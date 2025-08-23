- Büyüme
İşlemler:
336
Kârla kapanan işlemler:
319 (94.94%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (5.06%)
En iyi işlem:
216.84 USD
En kötü işlem:
-1 563.09 USD
Brüt kâr:
8 000.36 USD (1 967 202 pips)
Brüt zarar:
-6 788.32 USD (840 717 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
167 (4 985.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 985.40 USD (167)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
85.25%
Maks. mevduat yükü:
105.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
73
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
0.24
Alış işlemleri:
315 (93.75%)
Satış işlemleri:
21 (6.25%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
3.61 USD
Ortalama kâr:
25.08 USD
Ortalama zarar:
-399.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-5 062.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 062.40 USD (5)
Aylık büyüme:
-83.68%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
102.91 USD
Maksimum:
5 088.31 USD (98.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
97.33% (5 088.31 USD)
Varlığa göre:
89.49% (1 547.07 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|220
|BTCUSD
|49
|USOIL
|44
|GBPJPY
|7
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|4
|EURJPY
|2
|CHFJPY
|2
|USDZAR
|1
|NZDJPY
|1
|NZDUSD
|1
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-848
|BTCUSD
|812
|USOIL
|1.1K
|GBPJPY
|43
|USDJPY
|9
|GBPUSD
|23
|EURJPY
|2
|CHFJPY
|5
|USDZAR
|14
|NZDJPY
|2
|NZDUSD
|2
|EURUSD
|5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|85K
|BTCUSD
|1M
|USOIL
|9.7K
|GBPJPY
|1.1K
|USDJPY
|-1K
|GBPUSD
|817
|EURJPY
|-364
|CHFJPY
|273
|USDZAR
|2.7K
|NZDJPY
|32
|NZDUSD
|201
|EURUSD
|52
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +216.84 USD
En kötü işlem: -1 563 USD
Maksimum ardışık kazanç: 167
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +4 985.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 062.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.03 × 94
|
Exness-MT5Real
|0.23 × 22
|
FusionMarkets-Live
|0.38 × 65
|
Exness-MT5Real6
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.03 × 121
|
ZeroMarkets-Live-1
|2.68 × 148
|
XMTrading-MT5 3
|5.00 × 100
|
Exness-MT5Real11
|5.20 × 144
|
HFMarketsGlobal-Live4
|6.33 × 9
|
DerivBVI-Server
|6.50 × 24
|
DerivVU-Server
|6.50 × 24
|
RoboForex-Pro
|6.67 × 294
|
RoboForex-ECN
|8.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|9.75 × 88
|
DerivSVG-Server-02
|14.25 × 40
|
Exness-MT5Real22
|24.00 × 1
İnceleme yok
