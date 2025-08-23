SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / HxauFX
Helisson Barbosa De Oliveira

HxauFX

Helisson Barbosa De Oliveira
0 inceleme
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -59%
Exness-MT5Real11
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
336
Kârla kapanan işlemler:
319 (94.94%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (5.06%)
En iyi işlem:
216.84 USD
En kötü işlem:
-1 563.09 USD
Brüt kâr:
8 000.36 USD (1 967 202 pips)
Brüt zarar:
-6 788.32 USD (840 717 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
167 (4 985.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 985.40 USD (167)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
85.25%
Maks. mevduat yükü:
105.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
73
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
0.24
Alış işlemleri:
315 (93.75%)
Satış işlemleri:
21 (6.25%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
3.61 USD
Ortalama kâr:
25.08 USD
Ortalama zarar:
-399.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-5 062.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 062.40 USD (5)
Aylık büyüme:
-83.68%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
102.91 USD
Maksimum:
5 088.31 USD (98.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
97.33% (5 088.31 USD)
Varlığa göre:
89.49% (1 547.07 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 220
BTCUSD 49
USOIL 44
GBPJPY 7
USDJPY 4
GBPUSD 4
EURJPY 2
CHFJPY 2
USDZAR 1
NZDJPY 1
NZDUSD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -848
BTCUSD 812
USOIL 1.1K
GBPJPY 43
USDJPY 9
GBPUSD 23
EURJPY 2
CHFJPY 5
USDZAR 14
NZDJPY 2
NZDUSD 2
EURUSD 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 85K
BTCUSD 1M
USOIL 9.7K
GBPJPY 1.1K
USDJPY -1K
GBPUSD 817
EURJPY -364
CHFJPY 273
USDZAR 2.7K
NZDJPY 32
NZDUSD 201
EURUSD 52
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +216.84 USD
En kötü işlem: -1 563 USD
Maksimum ardışık kazanç: 167
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +4 985.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 062.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real10
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.03 × 94
Exness-MT5Real
0.23 × 22
FusionMarkets-Live
0.38 × 65
Exness-MT5Real6
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
1.03 × 121
ZeroMarkets-Live-1
2.68 × 148
XMTrading-MT5 3
5.00 × 100
Exness-MT5Real11
5.20 × 144
HFMarketsGlobal-Live4
6.33 × 9
DerivBVI-Server
6.50 × 24
DerivVU-Server
6.50 × 24
RoboForex-Pro
6.67 × 294
RoboForex-ECN
8.00 × 1
DerivSVG-Server
9.75 × 88
DerivSVG-Server-02
14.25 × 40
Exness-MT5Real22
24.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.26 12:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 14:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 13:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 12:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 11:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 21:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 02:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 01:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 00:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 23:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 16:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 15:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 07:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 02:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.29 15:12
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
HxauFX
Ayda 30 USD
-59%
0
0
USD
1.7K
USD
15
0%
336
94%
85%
1.17
3.61
USD
97%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.