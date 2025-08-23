Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real10 0.00 × 2 VantageInternational-Live 0.03 × 94 Exness-MT5Real 0.23 × 22 FusionMarkets-Live 0.38 × 65 Exness-MT5Real6 0.50 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 1.03 × 121 ZeroMarkets-Live-1 2.68 × 148 XMTrading-MT5 3 5.00 × 100 Exness-MT5Real11 5.20 × 144 HFMarketsGlobal-Live4 6.33 × 9 DerivBVI-Server 6.50 × 24 DerivVU-Server 6.50 × 24 RoboForex-Pro 6.67 × 294 RoboForex-ECN 8.00 × 1 DerivSVG-Server 9.75 × 88 DerivSVG-Server-02 14.25 × 40 Exness-MT5Real22 24.00 × 1 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya