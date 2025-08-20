SinyallerBölümler
Mohamed Naeem Ali

Logaby VT

Mohamed Naeem Ali
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 111 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 67%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
180
Kârla kapanan işlemler:
127 (70.55%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (29.44%)
En iyi işlem:
125.55 USD
En kötü işlem:
-48.15 USD
Brüt kâr:
1 257.70 USD (43 284 pips)
Brüt zarar:
-594.37 USD (31 319 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (54.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
171.23 USD (7)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
27.39%
Maks. mevduat yükü:
28.96%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
4.37
Alış işlemleri:
92 (51.11%)
Satış işlemleri:
88 (48.89%)
Kâr faktörü:
2.12
Beklenen getiri:
3.69 USD
Ortalama kâr:
9.90 USD
Ortalama zarar:
-11.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-151.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-151.67 USD (4)
Aylık büyüme:
45.52%
Algo alım-satım:
78%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.72 USD
Maksimum:
151.73 USD (8.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.19% (152.12 USD)
Varlığa göre:
32.37% (485.66 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-ECN 154
GBPCHF-ECN 8
GBPJPY-ECN 7
GBPUSD-ECN 5
GBPCAD-ECN 4
GBPAUD-ECN 1
GBPNZD-ECN 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-ECN 649
GBPCHF-ECN 22
GBPJPY-ECN 41
GBPUSD-ECN 11
GBPCAD-ECN -21
GBPAUD-ECN -12
GBPNZD-ECN -27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-ECN 12K
GBPCHF-ECN 1.8K
GBPJPY-ECN 6.1K
GBPUSD-ECN 1.2K
GBPCAD-ECN -2.9K
GBPAUD-ECN -1.9K
GBPNZD-ECN -4.6K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +125.55 USD
En kötü işlem: -48 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +54.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -151.67 USD

