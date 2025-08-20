- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
51
Kârla kapanan işlemler:
39 (76.47%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (23.53%)
En iyi işlem:
47.31 USD
En kötü işlem:
-33.99 USD
Brüt kâr:
402.78 USD (40 258 pips)
Brüt zarar:
-228.34 USD (22 827 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (92.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
190.61 USD (11)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
29.88%
Maks. mevduat yükü:
2.06%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
2.08
Alış işlemleri:
46 (90.20%)
Satış işlemleri:
5 (9.80%)
Kâr faktörü:
1.76
Beklenen getiri:
3.42 USD
Ortalama kâr:
10.33 USD
Ortalama zarar:
-19.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-75.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-75.35 USD (4)
Aylık büyüme:
1.35%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
83.98 USD (3.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.77% (83.98 USD)
Varlığa göre:
3.15% (69.97 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|51
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|174
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|17K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +47.31 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +92.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -75.35 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
|
CapitalIndexGlobal-Live
|15.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|16.63 × 8
|
Charterprime-Live
|17.00 × 2
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
9%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
6
0%
51
76%
30%
1.76
3.42
USD
USD
4%
1:500