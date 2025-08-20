SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / VM 28CCY 1364
Wai Him Leung

VM 28CCY 1364

Wai Him Leung
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 15%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
50
Kârla kapanan işlemler:
46 (92.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (8.00%)
En iyi işlem:
211.60 USD
En kötü işlem:
-138.91 USD
Brüt kâr:
1 036.54 USD (20 848 pips)
Brüt zarar:
-205.27 USD (966 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (211.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
478.16 USD (10)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
97.55%
Maks. mevduat yükü:
6.18%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
4.11
Alış işlemleri:
30 (60.00%)
Satış işlemleri:
20 (40.00%)
Kâr faktörü:
5.05
Beklenen getiri:
16.63 USD
Ortalama kâr:
22.53 USD
Ortalama zarar:
-51.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-202.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-202.21 USD (2)
Aylık büyüme:
13.91%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
202.21 USD (8.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.10% (202.21 USD)
Varlığa göre:
21.84% (1 145.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 16
EURNZD 6
USDCAD 5
CADJPY 5
EURAUD 3
GBPCAD 2
GBPUSD 2
USDJPY 2
GBPNZD 2
NZDCAD 2
GBPAUD 1
GBPCHF 1
AUDNZD 1
NZDUSD 1
NZDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 467
EURNZD 46
USDCAD 83
CADJPY 80
EURAUD 31
GBPCAD 9
GBPUSD 21
USDJPY 23
GBPNZD 18
NZDCAD 17
GBPAUD 5
GBPCHF 9
AUDNZD 6
NZDUSD 9
NZDCHF 9
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 4.9K
EURNZD 2.8K
USDCAD 1.3K
CADJPY 1.4K
EURAUD 2.4K
GBPCAD 595
GBPUSD 1.1K
USDJPY 1.2K
GBPNZD 1.2K
NZDCAD 925
GBPAUD 394
GBPCHF 376
AUDNZD 517
NZDUSD 442
NZDCHF 385
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +211.60 USD
En kötü işlem: -139 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +211.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -202.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.25 × 4
BroctagonPrimeMarkets-Live
0.34 × 35
VantageInternational-Live 7
0.39 × 23
Darwinex-Live
1.00 × 3
VantageInternational-Live 2
3.00 × 4
MonetaMarkets-Live 6
3.25 × 1137
FusionMarkets-Demo
4.64 × 11
İnceleme yok
2025.09.23 21:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.04 10:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 04:57
Share of trading days is too low
2025.08.22 04:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.20 16:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 16 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 16:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 16 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 16:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.20 16:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.20 16:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
