- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
50
Kârla kapanan işlemler:
46 (92.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (8.00%)
En iyi işlem:
211.60 USD
En kötü işlem:
-138.91 USD
Brüt kâr:
1 036.54 USD (20 848 pips)
Brüt zarar:
-205.27 USD (966 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (211.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
478.16 USD (10)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
97.55%
Maks. mevduat yükü:
6.18%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
4.11
Alış işlemleri:
30 (60.00%)
Satış işlemleri:
20 (40.00%)
Kâr faktörü:
5.05
Beklenen getiri:
16.63 USD
Ortalama kâr:
22.53 USD
Ortalama zarar:
-51.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-202.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-202.21 USD (2)
Aylık büyüme:
13.91%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
202.21 USD (8.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.10% (202.21 USD)
Varlığa göre:
21.84% (1 145.12 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|16
|EURNZD
|6
|USDCAD
|5
|CADJPY
|5
|EURAUD
|3
|GBPCAD
|2
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|2
|GBPNZD
|2
|NZDCAD
|2
|GBPAUD
|1
|GBPCHF
|1
|AUDNZD
|1
|NZDUSD
|1
|NZDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|467
|EURNZD
|46
|USDCAD
|83
|CADJPY
|80
|EURAUD
|31
|GBPCAD
|9
|GBPUSD
|21
|USDJPY
|23
|GBPNZD
|18
|NZDCAD
|17
|GBPAUD
|5
|GBPCHF
|9
|AUDNZD
|6
|NZDUSD
|9
|NZDCHF
|9
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|4.9K
|EURNZD
|2.8K
|USDCAD
|1.3K
|CADJPY
|1.4K
|EURAUD
|2.4K
|GBPCAD
|595
|GBPUSD
|1.1K
|USDJPY
|1.2K
|GBPNZD
|1.2K
|NZDCAD
|925
|GBPAUD
|394
|GBPCHF
|376
|AUDNZD
|517
|NZDUSD
|442
|NZDCHF
|385
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +211.60 USD
En kötü işlem: -139 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +211.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -202.21 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.25 × 4
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|0.34 × 35
|
VantageInternational-Live 7
|0.39 × 23
|
Darwinex-Live
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 2
|3.00 × 4
|
MonetaMarkets-Live 6
|3.25 × 1137
|
FusionMarkets-Demo
|4.64 × 11
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
15%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
6
100%
50
92%
98%
5.04
16.63
USD
USD
22%
1:500