Van Tuan Vu

Laikepvohan

Van Tuan Vu
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 11%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
149
Kârla kapanan işlemler:
55 (36.91%)
Zararla kapanan işlemler:
94 (63.09%)
En iyi işlem:
98.54 USD
En kötü işlem:
-51.10 USD
Brüt kâr:
2 180.27 USD (280 211 pips)
Brüt zarar:
-2 043.67 USD (185 933 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (305.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
305.66 USD (6)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
55.88%
Maks. mevduat yükü:
91.11%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
0.17
Alış işlemleri:
45 (30.20%)
Satış işlemleri:
104 (69.80%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.92 USD
Ortalama kâr:
39.64 USD
Ortalama zarar:
-21.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-477.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-477.39 USD (17)
Aylık büyüme:
-35.52%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
31.62 USD
Maksimum:
803.76 USD (60.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.29% (803.76 USD)
Varlığa göre:
4.32% (43.75 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 55
GBPUSD 19
EURUSD 17
USDJPY 12
NZDUSD 9
USDCAD 6
GBPNZD 4
CHFJPY 4
EURCAD 4
AUDUSD 3
AUDCAD 3
EURNZD 2
GBPJPY 2
NZDJPY 2
AUDJPY 2
EURJPY 2
GBPAUD 1
EURGBP 1
NZDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 317
GBPUSD 39
EURUSD -5
USDJPY 25
NZDUSD 46
USDCAD -56
GBPNZD -65
CHFJPY -2
EURCAD -14
AUDUSD -62
AUDCAD -67
EURNZD -46
GBPJPY -46
NZDJPY 7
AUDJPY 28
EURJPY -69
GBPAUD 18
EURGBP 56
NZDCHF 32
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 102K
GBPUSD -1.5K
EURUSD -416
USDJPY 621
NZDUSD -383
USDCAD -271
GBPNZD -1.7K
CHFJPY -277
EURCAD -303
AUDUSD -273
AUDCAD -225
EURNZD -2K
GBPJPY -1.3K
NZDJPY -49
AUDJPY -215
EURJPY -574
GBPAUD 164
EURGBP 318
NZDCHF 230
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +98.54 USD
En kötü işlem: -51 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +305.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -477.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 5
Exness-MT5Real31
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
5.07 × 15
İnceleme yok
2025.09.24 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 09:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 07:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 19:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.25 13:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.25 13:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 10:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.25 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 08:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2025.08.22 14:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.22 14:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 15:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
