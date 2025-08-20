SinyallerBölümler
Khor Yeaw Khoing

Apocalypse

Khor Yeaw Khoing
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 77%
BlueberryMarkets-Live2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
917
Kârla kapanan işlemler:
816 (88.98%)
Zararla kapanan işlemler:
101 (11.01%)
En iyi işlem:
1 271.43 USD
En kötü işlem:
-1 327.26 USD
Brüt kâr:
7 468.42 USD (1 413 642 pips)
Brüt zarar:
-6 609.93 USD (1 283 794 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
67 (119.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 293.19 USD (41)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
98.86%
Maks. mevduat yükü:
49.76%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
187
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
0.64
Alış işlemleri:
493 (53.76%)
Satış işlemleri:
424 (46.24%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
0.94 USD
Ortalama kâr:
9.15 USD
Ortalama zarar:
-65.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-0.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 327.26 USD (1)
Aylık büyüme:
42.81%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
694.90 USD
Maksimum:
1 338.75 USD (81.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
81.44% (1 338.75 USD)
Varlığa göre:
72.28% (1 646.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NAS100 535
EURUSD 382
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NAS100 602
EURUSD 257
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NAS100 133K
EURUSD -4.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 271.43 USD
En kötü işlem: -1 327 USD
Maksimum ardışık kazanç: 41
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +119.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlueberryMarkets-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Demo02
0.00 × 4
BlueberryMarkets-Live2
16.75 × 119
İnceleme yok
2025.09.26 06:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 21:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 00:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 23:54
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.17 21:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 20:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 18:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 09:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 07:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 05:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 00:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 18:25
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 09:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 02:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 23:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

