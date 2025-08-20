Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CPTMarkets-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live06 0.00 × 2 Exness-Real 0.00 × 1 VantageInternational-Live 11 0.00 × 1 Tickmill-Live09 0.00 × 1 Tickmill-Live08 1.00 × 11 Valutrades-Real-HK 1.56 × 16 FusionMarkets-Live 2 2.44 × 18 ICMarketsSC-Live08 2.73 × 15 ICTrading-Live29 3.00 × 2 xChief-Demo 4.00 × 18 FPMarketsLLC-Live2 5.00 × 1 TitanFX-06 5.38 × 21 ICMarketsSC-Live04 5.50 × 2 Darwinex-Live 6.50 × 4 RoboForex-ProCent-6 7.00 × 2 Swissquote-Live1 8.00 × 1 CPTMarkets-Intl 8.86 × 14 Exness-Real33 9.00 × 2 RoboForex-ProCent-8 9.19 × 37 UltimaMarkets-Live 2 9.25 × 8 Tickmill-Live04 9.85 × 26 Pepperstone-Edge12 10.50 × 4 ICMarketsSC-Live25 10.50 × 58 Capital.com-Real 10.67 × 3 Axi-US888-Live 12.00 × 1 8 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya