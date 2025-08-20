- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
221
Kârla kapanan işlemler:
178 (80.54%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (19.46%)
En iyi işlem:
118.40 USD
En kötü işlem:
-579.00 USD
Brüt kâr:
2 915.27 USD (84 026 pips)
Brüt zarar:
-3 435.62 USD (85 806 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (166.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
372.41 USD (12)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
38.50%
Maks. mevduat yükü:
28.47%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
-0.38
Alış işlemleri:
125 (56.56%)
Satış işlemleri:
96 (43.44%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-2.35 USD
Ortalama kâr:
16.38 USD
Ortalama zarar:
-79.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-267.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 032.00 USD (2)
Aylık büyüme:
13.74%
Yıllık tahmin:
166.67%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 111.00 USD
Maksimum:
1 366.92 USD (108.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (1 264.19 USD)
Varlığa göre:
29.52% (460.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|187
|NASUSD
|31
|GBPJPY
|2
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-685
|NASUSD
|202
|GBPJPY
|-38
|USDJPY
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-4.8K
|NASUSD
|4.4K
|GBPJPY
|-1K
|USDJPY
|94
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +118.40 USD
En kötü işlem: -579 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +166.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -267.51 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CPTMarkets-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|1.00 × 11
|
Valutrades-Real-HK
|1.56 × 16
|
FusionMarkets-Live 2
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-Live08
|2.73 × 15
|
ICTrading-Live29
|3.00 × 2
|
xChief-Demo
|4.00 × 18
|
FPMarketsLLC-Live2
|5.00 × 1
|
TitanFX-06
|5.38 × 21
|
ICMarketsSC-Live04
|5.50 × 2
|
Darwinex-Live
|6.50 × 4
|
RoboForex-ProCent-6
|7.00 × 2
|
Swissquote-Live1
|8.00 × 1
|
CPTMarkets-Intl
|8.86 × 14
|
Exness-Real33
|9.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-8
|9.19 × 37
|
UltimaMarkets-Live 2
|9.25 × 8
|
Tickmill-Live04
|9.85 × 26
|
Pepperstone-Edge12
|10.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live25
|10.50 × 58
|
Capital.com-Real
|10.67 × 3
|
Axi-US888-Live
|12.00 × 1
长期坚持做单，欢迎跟单
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
53%
0
0
USD
USD
510
USD
USD
23
0%
221
80%
38%
0.84
-2.35
USD
USD
100%
1:500