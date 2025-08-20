SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ZRZ666
Han Ming Zhan

ZRZ666

Han Ming Zhan
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 53%
CPTMarkets-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
221
Kârla kapanan işlemler:
178 (80.54%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (19.46%)
En iyi işlem:
118.40 USD
En kötü işlem:
-579.00 USD
Brüt kâr:
2 915.27 USD (84 026 pips)
Brüt zarar:
-3 435.62 USD (85 806 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (166.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
372.41 USD (12)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
38.50%
Maks. mevduat yükü:
28.47%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
-0.38
Alış işlemleri:
125 (56.56%)
Satış işlemleri:
96 (43.44%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-2.35 USD
Ortalama kâr:
16.38 USD
Ortalama zarar:
-79.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-267.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 032.00 USD (2)
Aylık büyüme:
13.74%
Yıllık tahmin:
166.67%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 111.00 USD
Maksimum:
1 366.92 USD (108.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (1 264.19 USD)
Varlığa göre:
29.52% (460.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 187
NASUSD 31
GBPJPY 2
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -685
NASUSD 202
GBPJPY -38
USDJPY 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -4.8K
NASUSD 4.4K
GBPJPY -1K
USDJPY 94
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +118.40 USD
En kötü işlem: -579 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +166.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -267.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CPTMarkets-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
Exness-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
Tickmill-Live08
1.00 × 11
Valutrades-Real-HK
1.56 × 16
FusionMarkets-Live 2
2.44 × 18
ICMarketsSC-Live08
2.73 × 15
ICTrading-Live29
3.00 × 2
xChief-Demo
4.00 × 18
FPMarketsLLC-Live2
5.00 × 1
TitanFX-06
5.38 × 21
ICMarketsSC-Live04
5.50 × 2
Darwinex-Live
6.50 × 4
RoboForex-ProCent-6
7.00 × 2
Swissquote-Live1
8.00 × 1
CPTMarkets-Intl
8.86 × 14
Exness-Real33
9.00 × 2
RoboForex-ProCent-8
9.19 × 37
UltimaMarkets-Live 2
9.25 × 8
Tickmill-Live04
9.85 × 26
Pepperstone-Edge12
10.50 × 4
ICMarketsSC-Live25
10.50 × 58
Capital.com-Real
10.67 × 3
Axi-US888-Live
12.00 × 1
8 daha fazla...
长期坚持做单，欢迎跟单
İnceleme yok
2025.09.20 05:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.18 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 15:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.82% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 15:18
A large drawdown may occur on the account again
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.