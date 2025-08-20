- Büyüme
İşlemler:
449
Kârla kapanan işlemler:
204 (45.43%)
Zararla kapanan işlemler:
245 (54.57%)
En iyi işlem:
1 764.00 BRL
En kötü işlem:
-1 056.00 BRL
Brüt kâr:
37 319.00 BRL (1 564 462 pips)
Brüt zarar:
-33 003.00 BRL (2 502 237 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (2 061.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
2 061.00 BRL (18)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
15.72%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
54 dakika
Düzelme faktörü:
0.68
Alış işlemleri:
197 (43.88%)
Satış işlemleri:
252 (56.12%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
9.61 BRL
Ortalama kâr:
182.94 BRL
Ortalama zarar:
-134.71 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-3 143.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-3 143.00 BRL (15)
Aylık büyüme:
45.06%
Yıllık tahmin:
546.73%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 346.00 BRL
Maksimum:
6 338.00 BRL (33.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
94.06% (6 338.00 BRL)
Varlığa göre:
13.12% (95.00 BRL)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|WINV24
|169
|WINQ24
|93
|WINZ24
|83
|WING25
|28
|WINV25
|27
|BITX24
|19
|WDOZ24
|16
|WDOF25
|9
|WDOX24
|2
|WINJ25
|2
|WDOJ25
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|WINV24
|1.7K
|WINQ24
|904
|WINZ24
|-503
|WING25
|-76
|WINV25
|325
|BITX24
|-252
|WDOZ24
|99
|WDOF25
|-117
|WDOX24
|-33
|WINJ25
|-59
|WDOJ25
|-49
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|WINV24
|1.9K
|WINQ24
|685
|WINZ24
|-445
|WING25
|-1.4K
|WINV25
|3.7K
|BITX24
|-904K
|WDOZ24
|10K
|WDOF25
|-24K
|WDOX24
|-13K
|WINJ25
|-665
|WDOJ25
|-11K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 764.00 BRL
En kötü işlem: -1 056 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +2 061.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -3 143.00 BRL
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Rico-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
O Opening Range Breakout (ORB), ou Rompimento da Faixa de Abertura, é uma estratégia de day trading que visa identificar e aproveitar movimentos de preço após a formação de um intervalo de preço nos primeiros minutos do pregão. A ideia central é que o preço tende a continuar na mesma direção após romper esse intervalo inicial.
İnceleme yok
