SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Opening Range Breakout
Marco Antonio Luiz Giampietro Junior

Opening Range Breakout

Marco Antonio Luiz Giampietro Junior
0 inceleme
Güvenilirlik
66 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 16%
Rico-PRD
1:1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
449
Kârla kapanan işlemler:
204 (45.43%)
Zararla kapanan işlemler:
245 (54.57%)
En iyi işlem:
1 764.00 BRL
En kötü işlem:
-1 056.00 BRL
Brüt kâr:
37 319.00 BRL (1 564 462 pips)
Brüt zarar:
-33 003.00 BRL (2 502 237 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (2 061.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
2 061.00 BRL (18)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
15.72%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
54 dakika
Düzelme faktörü:
0.68
Alış işlemleri:
197 (43.88%)
Satış işlemleri:
252 (56.12%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
9.61 BRL
Ortalama kâr:
182.94 BRL
Ortalama zarar:
-134.71 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-3 143.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-3 143.00 BRL (15)
Aylık büyüme:
45.06%
Yıllık tahmin:
546.73%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 346.00 BRL
Maksimum:
6 338.00 BRL (33.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
94.06% (6 338.00 BRL)
Varlığa göre:
13.12% (95.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINV24 169
WINQ24 93
WINZ24 83
WING25 28
WINV25 27
BITX24 19
WDOZ24 16
WDOF25 9
WDOX24 2
WINJ25 2
WDOJ25 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINV24 1.7K
WINQ24 904
WINZ24 -503
WING25 -76
WINV25 325
BITX24 -252
WDOZ24 99
WDOF25 -117
WDOX24 -33
WINJ25 -59
WDOJ25 -49
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINV24 1.9K
WINQ24 685
WINZ24 -445
WING25 -1.4K
WINV25 3.7K
BITX24 -904K
WDOZ24 10K
WDOF25 -24K
WDOX24 -13K
WINJ25 -665
WDOJ25 -11K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 764.00 BRL
En kötü işlem: -1 056 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +2 061.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -3 143.00 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Rico-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

O Opening Range Breakout (ORB), ou Rompimento da Faixa de Abertura, é uma estratégia de day trading que visa identificar e aproveitar movimentos de preço após a formação de um intervalo de preço nos primeiros minutos do pregão. A ideia central é que o preço tende a continuar na mesma direção após romper esse intervalo inicial. 


İnceleme yok
2025.09.29 10:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 20:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 434 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 20:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 12:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 14:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.20 13:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Opening Range Breakout
Ayda 30 USD
16%
0
0
USD
1.5K
BRL
66
92%
449
45%
16%
1.13
9.61
BRL
94%
1:1
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.