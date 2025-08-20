SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Luomin666
Han Ming Zhan

Luomin666

Han Ming Zhan
0 inceleme
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -58%
FXCM-USDReal03
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
922
Kârla kapanan işlemler:
421 (45.66%)
Zararla kapanan işlemler:
501 (54.34%)
En iyi işlem:
163.79 USD
En kötü işlem:
-153.78 USD
Brüt kâr:
6 294.74 USD (578 084 pips)
Brüt zarar:
-6 541.21 USD (594 834 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (209.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
463.94 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
48.71%
Maks. mevduat yükü:
99.10%
En son işlem:
13 dakika önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.21
Alış işlemleri:
419 (45.44%)
Satış işlemleri:
503 (54.56%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.27 USD
Ortalama kâr:
14.95 USD
Ortalama zarar:
-13.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-193.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-259.52 USD (11)
Aylık büyüme:
-39.67%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
356.28 USD
Maksimum:
1 197.15 USD (100.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
90.21% (1 197.15 USD)
Varlığa göre:
46.24% (3.44 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 388
NAS100 380
GBPJPY 154
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -206
NAS100 -244
GBPJPY 203
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 5.8K
NAS100 -22K
GBPJPY -109
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +163.79 USD
En kötü işlem: -154 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +209.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -193.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXCM-USDReal03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OneTrade-Real
0.00 × 5
ForexTime-Cent
0.00 × 3
FXCM-USDReal03
1.17 × 401
一天至少十单绝对不会无聊
İnceleme yok
2025.10.06 05:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 12:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 11:45
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 21:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 20:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 14:43
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.02 14:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 13:34
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.02 13:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 10:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.02 10:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 08:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.02 08:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 06:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 14:04
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.26 00:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 23:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 10:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.