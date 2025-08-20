SinyallerBölümler
Iskandar Iskandar

Gold SALTO

Iskandar Iskandar
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 39 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 34%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
170
Kârla kapanan işlemler:
152 (89.41%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (10.59%)
En iyi işlem:
464.40 USD
En kötü işlem:
-471.48 USD
Brüt kâr:
1 027.58 USD (46 093 pips)
Brüt zarar:
-850.23 USD (37 328 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (135.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
543.96 USD (17)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
50.97%
Maks. mevduat yükü:
5.30%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.38
Alış işlemleri:
127 (74.71%)
Satış işlemleri:
43 (25.29%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
1.04 USD
Ortalama kâr:
6.76 USD
Ortalama zarar:
-47.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-15.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-471.48 USD (1)
Aylık büyüme:
29.84%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
370.45 USD
Maksimum:
471.51 USD (33.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.65% (471.48 USD)
Varlığa göre:
44.72% (228.84 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.sv 170
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.sv 177
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.sv 8.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +464.40 USD
En kötü işlem: -471 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +135.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TrijayaPratamaFutures-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Manual Trade sambil SALTO

Weekly Profit Sharing 20% or

Join our strategy on Exness : FX SAMURAI
https://social-trading.club/strategy/110117793

Start = 20 August 2025

İnceleme yok
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 08:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 11:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 08:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 02:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.29 06:54
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 08:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 01:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 00:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.25 23:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 07:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 06:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 14:18
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 10:01
Share of trading days is too low
2025.08.20 10:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.20 08:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
