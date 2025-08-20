SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / XAU HEDGE FROM 50 USD
Huynh Vo Xuan Son

XAU HEDGE FROM 50 USD

Huynh Vo Xuan Son
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 52%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
232
Kârla kapanan işlemler:
200 (86.20%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (13.79%)
En iyi işlem:
3.10 USD
En kötü işlem:
-10.12 USD
Brüt kâr:
199.95 USD (199 850 pips)
Brüt zarar:
-157.90 USD (141 641 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (27.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
27.53 USD (29)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
10.57%
Maks. mevduat yükü:
23.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
69
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
1.96
Alış işlemleri:
131 (56.47%)
Satış işlemleri:
101 (43.53%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
0.18 USD
Ortalama kâr:
1.00 USD
Ortalama zarar:
-4.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-10.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.60 USD (3)
Aylık büyüme:
52.08%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.14 USD
Maksimum:
21.44 USD (18.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.32% (21.37 USD)
Varlığa göre:
8.89% (9.11 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 232
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 42
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 58K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.10 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +27.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real7
9.42 × 152
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
JunoMarkets-Server
17.00 × 2
Exness-MT5Real8
19.89 × 227
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Hedge gu from 50 usd
İnceleme yok
2025.09.26 01:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 01:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 04:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 04:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 02:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 02:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 06:30
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.23 06:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 05:30
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.23 05:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 02:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.22 02:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 01:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 04:25
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.09 02:14
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.09 02:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.09 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 15:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.