- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
232
Kârla kapanan işlemler:
200 (86.20%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (13.79%)
En iyi işlem:
3.10 USD
En kötü işlem:
-10.12 USD
Brüt kâr:
199.95 USD (199 850 pips)
Brüt zarar:
-157.90 USD (141 641 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (27.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
27.53 USD (29)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
10.57%
Maks. mevduat yükü:
23.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
69
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
1.96
Alış işlemleri:
131 (56.47%)
Satış işlemleri:
101 (43.53%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
0.18 USD
Ortalama kâr:
1.00 USD
Ortalama zarar:
-4.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-10.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.60 USD (3)
Aylık büyüme:
52.08%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.14 USD
Maksimum:
21.44 USD (18.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.32% (21.37 USD)
Varlığa göre:
8.89% (9.11 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|232
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|42
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|58K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.10 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +27.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.25 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real7
|9.42 × 152
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
JunoMarkets-Server
|17.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|19.89 × 227
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Hedge gu from 50 usd
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
52%
0
0
USD
USD
117
USD
USD
3
100%
232
86%
11%
1.26
0.18
USD
USD
19%
1:500