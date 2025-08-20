SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / A14048757
Eloizio Coelho Alves

A14048757

Eloizio Coelho Alves
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
2 / 10K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 706%
PUPrime-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
217
Kârla kapanan işlemler:
198 (91.24%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (8.76%)
En iyi işlem:
23.33 USD
En kötü işlem:
-13.46 USD
Brüt kâr:
871.19 USD (59 077 pips)
Brüt zarar:
-75.80 USD (5 092 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
86 (277.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
277.43 USD (86)
Sharpe oranı:
0.56
Alım-satım etkinliği:
86.32%
Maks. mevduat yükü:
7.77%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
59.09
Alış işlemleri:
109 (50.23%)
Satış işlemleri:
108 (49.77%)
Kâr faktörü:
11.49
Beklenen getiri:
3.67 USD
Ortalama kâr:
4.40 USD
Ortalama zarar:
-3.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-11.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.46 USD (1)
Aylık büyüme:
26.64%
Yıllık tahmin:
323.22%
Algo alım-satım:
56%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
13.46 USD (3.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.66% (1.34 USD)
Varlığa göre:
22.90% (247.41 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD.s 81
AUDUSD.s 37
AUDCAD.s 32
EURUSD.s 26
NZDCAD.s 24
USDCAD.s 11
USDCHF.s 6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD.s 365
AUDUSD.s 136
AUDCAD.s 109
EURUSD.s 99
NZDCAD.s 83
USDCAD.s 21
USDCHF.s -17
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD.s 24K
AUDUSD.s 5.9K
AUDCAD.s 8.6K
EURUSD.s 9.3K
NZDCAD.s 5.4K
USDCAD.s 3K
USDCHF.s -2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23.33 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 86
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +277.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Ótimo Sinal
İnceleme yok
2025.09.01 10:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 08:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.20 06:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 05:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
A14048757
Ayda 30 USD
706%
2
10K
USD
1.5K
USD
15
56%
217
91%
86%
11.49
3.67
USD
23%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.