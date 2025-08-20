- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
436
Kârla kapanan işlemler:
155 (35.55%)
Zararla kapanan işlemler:
281 (64.45%)
En iyi işlem:
62.57 USD
En kötü işlem:
-26.45 USD
Brüt kâr:
1 080.70 USD (96 610 pips)
Brüt zarar:
-778.96 USD (62 486 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (65.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
89.33 USD (5)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
50.74%
Maks. mevduat yükü:
73.21%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
111
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.13
Alış işlemleri:
234 (53.67%)
Satış işlemleri:
202 (46.33%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
0.69 USD
Ortalama kâr:
6.97 USD
Ortalama zarar:
-2.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-20.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-56.52 USD (15)
Aylık büyüme:
16.37%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.16 USD
Maksimum:
141.37 USD (10.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.97% (141.03 USD)
Varlığa göre:
1.48% (18.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|436
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|302
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|34K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +62.57 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +65.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.36 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|3.21 × 57
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|6.80 × 191
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|23.00 × 1
İnceleme yok
