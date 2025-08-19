- Büyüme
İşlemler:
85
Kârla kapanan işlemler:
36 (42.35%)
Zararla kapanan işlemler:
49 (57.65%)
En iyi işlem:
135 994.49 IDR
En kötü işlem:
-147 622.55 IDR
Brüt kâr:
2 397 890.63 IDR (16 586 pips)
Brüt zarar:
-2 537 313.75 IDR (15 459 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (300 724.35 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
384 605.69 IDR (5)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
55.58%
Maks. mevduat yükü:
28.62%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.14
Alış işlemleri:
64 (75.29%)
Satış işlemleri:
21 (24.71%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-1 640.27 IDR
Ortalama kâr:
66 608.07 IDR
Ortalama zarar:
-51 781.91 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-278 497.31 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-308 457.97 IDR (5)
Aylık büyüme:
-38.40%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
213 784.64 IDR
Maksimum:
980 068.02 IDR (53.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
58.32% (977 103.96 IDR)
Varlığa göre:
15.58% (114 217.96 IDR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSDb
|12
|NZDUSDb
|11
|XAUUSDb
|10
|GBPJPYb
|10
|EURUSDb
|6
|NZDCHFb
|6
|EURJPYb
|6
|AUDUSDb
|5
|CADCHFb
|4
|EURGBPb
|3
|AUDJPYb
|3
|CHFJPYb
|2
|AUDCHFb
|2
|USA100
|2
|EURCHFb
|1
|NZDJPYb
|1
|USDCHFb
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSDb
|-17
|NZDUSDb
|15
|XAUUSDb
|-25
|GBPJPYb
|-3
|EURUSDb
|-15
|NZDCHFb
|-3
|EURJPYb
|26
|AUDUSDb
|14
|CADCHFb
|-14
|EURGBPb
|6
|AUDJPYb
|-4
|CHFJPYb
|21
|AUDCHFb
|-10
|USA100
|0
|EURCHFb
|3
|NZDJPYb
|-2
|USDCHFb
|-7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSDb
|-944
|NZDUSDb
|1K
|XAUUSDb
|-1.4K
|GBPJPYb
|-144
|EURUSDb
|-855
|NZDCHFb
|-95
|EURJPYb
|2.4K
|AUDUSDb
|893
|CADCHFb
|-674
|EURGBPb
|263
|AUDJPYb
|-364
|CHFJPYb
|1.9K
|AUDCHFb
|-487
|USA100
|11
|EURCHFb
|170
|NZDJPYb
|-161
|USDCHFb
|-328
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +135 994.49 IDR
En kötü işlem: -147 623 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +300 724.35 IDR
Maksimum ardışık zarar: -278 497.31 IDR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsGlobal-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
