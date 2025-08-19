SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Auriga
Dendy Rifta Raditya

Auriga

Dendy Rifta Raditya
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -20%
HFMarketsGlobal-Live3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
85
Kârla kapanan işlemler:
36 (42.35%)
Zararla kapanan işlemler:
49 (57.65%)
En iyi işlem:
135 994.49 IDR
En kötü işlem:
-147 622.55 IDR
Brüt kâr:
2 397 890.63 IDR (16 586 pips)
Brüt zarar:
-2 537 313.75 IDR (15 459 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (300 724.35 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
384 605.69 IDR (5)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
55.58%
Maks. mevduat yükü:
28.62%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.14
Alış işlemleri:
64 (75.29%)
Satış işlemleri:
21 (24.71%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-1 640.27 IDR
Ortalama kâr:
66 608.07 IDR
Ortalama zarar:
-51 781.91 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-278 497.31 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-308 457.97 IDR (5)
Aylık büyüme:
-38.40%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
213 784.64 IDR
Maksimum:
980 068.02 IDR (53.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
58.32% (977 103.96 IDR)
Varlığa göre:
15.58% (114 217.96 IDR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSDb 12
NZDUSDb 11
XAUUSDb 10
GBPJPYb 10
EURUSDb 6
NZDCHFb 6
EURJPYb 6
AUDUSDb 5
CADCHFb 4
EURGBPb 3
AUDJPYb 3
CHFJPYb 2
AUDCHFb 2
USA100 2
EURCHFb 1
NZDJPYb 1
USDCHFb 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSDb -17
NZDUSDb 15
XAUUSDb -25
GBPJPYb -3
EURUSDb -15
NZDCHFb -3
EURJPYb 26
AUDUSDb 14
CADCHFb -14
EURGBPb 6
AUDJPYb -4
CHFJPYb 21
AUDCHFb -10
USA100 0
EURCHFb 3
NZDJPYb -2
USDCHFb -7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSDb -944
NZDUSDb 1K
XAUUSDb -1.4K
GBPJPYb -144
EURUSDb -855
NZDCHFb -95
EURJPYb 2.4K
AUDUSDb 893
CADCHFb -674
EURGBPb 263
AUDJPYb -364
CHFJPYb 1.9K
AUDCHFb -487
USA100 11
EURCHFb 170
NZDJPYb -161
USDCHFb -328
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +135 994.49 IDR
En kötü işlem: -147 623 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +300 724.35 IDR
Maksimum ardışık zarar: -278 497.31 IDR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsGlobal-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.24 11:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.19 07:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 09:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.18% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 02:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 16:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.21 01:43
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 21:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
