İşlemler:
1 746
Kârla kapanan işlemler:
1 503 (86.08%)
Zararla kapanan işlemler:
243 (13.92%)
En iyi işlem:
22.99 USD
En kötü işlem:
-64.85 USD
Brüt kâr:
4 014.06 USD (247 025 pips)
Brüt zarar:
-2 133.58 USD (148 237 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
53 (84.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
162.71 USD (26)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.99%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
139
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.97
Alış işlemleri:
943 (54.01%)
Satış işlemleri:
803 (45.99%)
Kâr faktörü:
1.88
Beklenen getiri:
1.08 USD
Ortalama kâr:
2.67 USD
Ortalama zarar:
-8.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-302.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-302.34 USD (6)
Aylık büyüme:
29.24%
Yıllık tahmin:
354.78%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.34 USD
Maksimum:
315.15 USD (15.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.02% (315.15 USD)
Varlığa göre:
23.18% (495.73 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1099
|XAUUSD
|643
|AUDCAD
|2
|EURUSD
|1
|EURGBP
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|1.7K
|XAUUSD
|170
|AUDCAD
|-3
|EURUSD
|0
|EURGBP
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|85K
|XAUUSD
|14K
|AUDCAD
|-68
|EURUSD
|-17
|EURGBP
|-19
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +22.99 USD
En kötü işlem: -65 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +84.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -302.34 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.00 × 12
|
Exness-Real18
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 18
|3.92 × 13
A Message from Your Forex Fund Manager. Use MINIMUM 2000 usd balance. Se more at Fxtrade.no
As a fund manager, I understand that many people in the forex market chase after quick gains, often at the expense of stability. If you are looking for an investment that promises massive profits overnight, I'm afraid that’s not what we offer. My approach is different; I prioritize the safety of your capital and aim to deliver consistent, long-term returns.
Our trading strategies are designed with robust risk management to ensure steady growth. By focusing on market analysis, discipline, and careful execution, I work to provide reliable results without exposing your investment to unnecessary risk. If you’re seeking a dependable, well-managed approach to forex trading, you’re in the right place. Let’s grow your investment safely and steadily. This is my personal EA, and 99% of the trades are from the algo, but I also add some for our extra profit :-)
