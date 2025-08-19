SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / B2 Siti Nor Baizura Mohd Bakri 148371
Mohd Sauff Bin Zabidi

B2 Siti Nor Baizura Mohd Bakri 148371

Mohd Sauff Bin Zabidi
0 inceleme
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -32%
AuricInternationalMarkets-Live Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
133
Kârla kapanan işlemler:
95 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (28.57%)
En iyi işlem:
8.99 USD
En kötü işlem:
-12.86 USD
Brüt kâr:
136.54 USD (10 814 pips)
Brüt zarar:
-149.82 USD (10 055 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (48.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
48.29 USD (37)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
10.22%
Maks. mevduat yükü:
173.37%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
-0.13
Alış işlemleri:
14 (10.53%)
Satış işlemleri:
119 (89.47%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-0.10 USD
Ortalama kâr:
1.44 USD
Ortalama zarar:
-3.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-103.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-103.21 USD (20)
Aylık büyüme:
-2.87%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
85.45 USD
Maksimum:
103.21 USD (152.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
84.63% (103.21 USD)
Varlığa göre:
63.02% (63.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 78
XAUUSD 22
EURJPY 20
EURNZD 11
Nasdaq- 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 72
XAUUSD 14
EURJPY -103
EURNZD -1
Nasdaq- 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 4.9K
XAUUSD 1.4K
EURJPY -5.6K
EURNZD -324
Nasdaq- 401
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.99 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 37
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +48.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -103.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AuricInternationalMarkets-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AuricInternationalMarkets-Live Server
13.27 × 484
İnceleme yok
2025.09.21 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 21:27
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 22:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 21:26
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 01:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 01:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.08 00:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 00:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.07 23:29
High current drawdown in 53% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 22:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 10 days
2025.08.24 23:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.21 00:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 23:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 01:46
Share of trading days is too low
2025.08.20 01:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.20 01:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 15:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 15:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 15:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
