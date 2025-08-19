SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Poison Ivy Btc Gbp
Janet Abu Khalil

Poison Ivy Btc Gbp

Janet Abu Khalil
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 82%
Exness-Real
1:400
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
88
Kârla kapanan işlemler:
72 (81.81%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (18.18%)
En iyi işlem:
4.61 USD
En kötü işlem:
-13.76 USD
Brüt kâr:
80.91 USD (345 413 pips)
Brüt zarar:
-40.00 USD (18 623 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (34.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
34.05 USD (37)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
27.33%
Maks. mevduat yükü:
18.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
1.42
Alış işlemleri:
22 (25.00%)
Satış işlemleri:
66 (75.00%)
Kâr faktörü:
2.02
Beklenen getiri:
0.46 USD
Ortalama kâr:
1.12 USD
Ortalama zarar:
-2.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-28.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.79 USD (6)
Aylık büyüme:
44.43%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
28.79 USD (32.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.37% (28.79 USD)
Varlığa göre:
37.82% (21.76 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSDm 46
BTCUSDm 42
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSDm 9
BTCUSDm 31
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSDm 930
BTCUSDm 326K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.61 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 37
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +34.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.79 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Poison Ivy GBPusd - BTCUSD
İnceleme yok
2025.09.22 07:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 08:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 09:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.09 07:40
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.09 07:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 07:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 14:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.21 08:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 13:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.19 12:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.19 12:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Poison Ivy Btc Gbp
Ayda 30 USD
82%
0
0
USD
91
USD
7
100%
88
81%
27%
2.02
0.46
USD
38%
1:400
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.