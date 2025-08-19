- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
88
Kârla kapanan işlemler:
72 (81.81%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (18.18%)
En iyi işlem:
4.61 USD
En kötü işlem:
-13.76 USD
Brüt kâr:
80.91 USD (345 413 pips)
Brüt zarar:
-40.00 USD (18 623 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (34.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
34.05 USD (37)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
27.33%
Maks. mevduat yükü:
18.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
1.42
Alış işlemleri:
22 (25.00%)
Satış işlemleri:
66 (75.00%)
Kâr faktörü:
2.02
Beklenen getiri:
0.46 USD
Ortalama kâr:
1.12 USD
Ortalama zarar:
-2.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-28.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.79 USD (6)
Aylık büyüme:
44.43%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
28.79 USD (32.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.37% (28.79 USD)
Varlığa göre:
37.82% (21.76 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSDm
|46
|BTCUSDm
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSDm
|9
|BTCUSDm
|31
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSDm
|930
|BTCUSDm
|326K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Poison Ivy GBPusd - BTCUSD
