Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 5 TradeMaxGlobal-Live 0.00 × 38 OneRoyal-Server 0.00 × 2 Exness-MT5Real 0.00 × 3 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.22 × 55 Darwinex-Live 0.32 × 5409 AmanaCapital-Live 0.63 × 875 Exness-MT5Real20 1.00 × 2 SMCapitalMarkets-Live2 1.00 × 2 PrimeCodex-MT5 1.07 × 462 ICMarketsSC-MT5 1.18 × 22 Pepperstone-MT5-Live01 1.26 × 156 VantageFXInternational-Live 2.48 × 46 Ava-Real 1-MT5 2.50 × 8 TickmillUK-Live 2.67 × 9 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 Alpari-Real01 3.00 × 1 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 3.22 × 9 ForexTimeFXTM-Live01 3.32 × 19 ICMarketsSC-MT5-4 3.50 × 6 Swissquote-Server 3.52 × 62 XMGlobal-MT5 2 3.61 × 49 KuberaCapitalMarkets-Server 3.89 × 38 16 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya