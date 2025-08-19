- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 544
Kârla kapanan işlemler:
2 169 (85.25%)
Zararla kapanan işlemler:
375 (14.74%)
En iyi işlem:
473.58 USD
En kötü işlem:
-1 057.62 USD
Brüt kâr:
25 118.14 USD (369 816 pips)
Brüt zarar:
-15 352.55 USD (235 187 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
232 (2 275.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 390.78 USD (166)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
11.89%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.20
Alış işlemleri:
1 115 (43.83%)
Satış işlemleri:
1 429 (56.17%)
Kâr faktörü:
1.64
Beklenen getiri:
3.84 USD
Ortalama kâr:
11.58 USD
Ortalama zarar:
-40.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
32 (-3 331.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 331.35 USD (32)
Aylık büyüme:
0.97%
Yıllık tahmin:
13.02%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.83 USD
Maksimum:
4 431.85 USD (4.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.09% (4 442.42 USD)
Varlığa göre:
1.81% (1 999.86 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|717
|GBPNZD
|174
|EURJPY
|160
|EURCAD
|125
|AUDCAD
|112
|AUDJPY
|104
|AUDUSD
|98
|AUDNZD
|85
|GBPAUD
|76
|NZDCAD
|73
|USDCHF
|71
|USDSGD
|68
|CADCHF
|59
|NZDUSD
|58
|NZDJPY
|57
|XAUUSD
|56
|AUDCHF
|56
|NZDCHF
|56
|EURAUD
|50
|CHFJPY
|49
|EURUSD
|43
|USDJPY
|36
|GBPCHF
|30
|CADJPY
|28
|GBPCAD
|24
|GBPJPY
|18
|EURGBP
|18
|EURCHF
|16
|EURNZD
|14
|USDCAD
|13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|2.1K
|GBPNZD
|322
|EURJPY
|273
|EURCAD
|131
|AUDCAD
|624
|AUDJPY
|658
|AUDUSD
|754
|AUDNZD
|308
|GBPAUD
|339
|NZDCAD
|622
|USDCHF
|260
|USDSGD
|116
|CADCHF
|486
|NZDUSD
|384
|NZDJPY
|455
|XAUUSD
|1.1K
|AUDCHF
|808
|NZDCHF
|222
|EURAUD
|14
|CHFJPY
|-749
|EURUSD
|-54
|USDJPY
|747
|GBPCHF
|116
|CADJPY
|561
|GBPCAD
|71
|GBPJPY
|321
|EURGBP
|27
|EURCHF
|162
|EURNZD
|-1.7K
|USDCAD
|361
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-48K
|GBPNZD
|20K
|EURJPY
|14K
|EURCAD
|9.5K
|AUDCAD
|8.2K
|AUDJPY
|17K
|AUDUSD
|9.6K
|AUDNZD
|7.4K
|GBPAUD
|13K
|NZDCAD
|7K
|USDCHF
|3.4K
|USDSGD
|2.9K
|CADCHF
|2.9K
|NZDUSD
|6.7K
|NZDJPY
|9K
|XAUUSD
|24K
|AUDCHF
|8.6K
|NZDCHF
|6K
|EURAUD
|3K
|CHFJPY
|-8.2K
|EURUSD
|-1.2K
|USDJPY
|9K
|GBPCHF
|2.3K
|CADJPY
|8.2K
|GBPCAD
|3.7K
|GBPJPY
|5.4K
|EURGBP
|1.1K
|EURCHF
|2.9K
|EURNZD
|-17K
|USDCAD
|2.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +473.58 USD
En kötü işlem: -1 058 USD
Maksimum ardışık kazanç: 166
Maksimum ardışık kayıp: 32
Maksimum ardışık kâr: +2 275.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 331.35 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
Darwinex-Live
|0.32 × 5409
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 462
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
Pepperstone-MT5-Live01
|1.26 × 156
VantageFXInternational-Live
|2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
TickmillUK-Live
|2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
Alpari-Real01
|3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
|3.50 × 6
Swissquote-Server
|3.52 × 62
XMGlobal-MT5 2
|3.61 × 49
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.89 × 38
Burning Combo Darwinex Setup:
- Burning Grid: https://www.mql5.com/en/market/product/135273
- Burning London: https://www.mql5.com/en/market/product/138938
- Burning Aurum (Beta)
Restarted on 2th July 2025 cause of new settings, as listed here:
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
10%
0
0
USD
USD
110K
USD
USD
20
97%
2 544
85%
100%
1.63
3.84
USD
USD
4%
1:200