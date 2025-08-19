SinyallerBölümler
Magma Software Solutions UG

Burning Combo Darwinex Setup

Magma Software Solutions UG
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 10%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 544
Kârla kapanan işlemler:
2 169 (85.25%)
Zararla kapanan işlemler:
375 (14.74%)
En iyi işlem:
473.58 USD
En kötü işlem:
-1 057.62 USD
Brüt kâr:
25 118.14 USD (369 816 pips)
Brüt zarar:
-15 352.55 USD (235 187 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
232 (2 275.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 390.78 USD (166)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
11.89%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.20
Alış işlemleri:
1 115 (43.83%)
Satış işlemleri:
1 429 (56.17%)
Kâr faktörü:
1.64
Beklenen getiri:
3.84 USD
Ortalama kâr:
11.58 USD
Ortalama zarar:
-40.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
32 (-3 331.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 331.35 USD (32)
Aylık büyüme:
0.97%
Yıllık tahmin:
13.02%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.83 USD
Maksimum:
4 431.85 USD (4.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.09% (4 442.42 USD)
Varlığa göre:
1.81% (1 999.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 717
GBPNZD 174
EURJPY 160
EURCAD 125
AUDCAD 112
AUDJPY 104
AUDUSD 98
AUDNZD 85
GBPAUD 76
NZDCAD 73
USDCHF 71
USDSGD 68
CADCHF 59
NZDUSD 58
NZDJPY 57
XAUUSD 56
AUDCHF 56
NZDCHF 56
EURAUD 50
CHFJPY 49
EURUSD 43
USDJPY 36
GBPCHF 30
CADJPY 28
GBPCAD 24
GBPJPY 18
EURGBP 18
EURCHF 16
EURNZD 14
USDCAD 13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 2.1K
GBPNZD 322
EURJPY 273
EURCAD 131
AUDCAD 624
AUDJPY 658
AUDUSD 754
AUDNZD 308
GBPAUD 339
NZDCAD 622
USDCHF 260
USDSGD 116
CADCHF 486
NZDUSD 384
NZDJPY 455
XAUUSD 1.1K
AUDCHF 808
NZDCHF 222
EURAUD 14
CHFJPY -749
EURUSD -54
USDJPY 747
GBPCHF 116
CADJPY 561
GBPCAD 71
GBPJPY 321
EURGBP 27
EURCHF 162
EURNZD -1.7K
USDCAD 361
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -48K
GBPNZD 20K
EURJPY 14K
EURCAD 9.5K
AUDCAD 8.2K
AUDJPY 17K
AUDUSD 9.6K
AUDNZD 7.4K
GBPAUD 13K
NZDCAD 7K
USDCHF 3.4K
USDSGD 2.9K
CADCHF 2.9K
NZDUSD 6.7K
NZDJPY 9K
XAUUSD 24K
AUDCHF 8.6K
NZDCHF 6K
EURAUD 3K
CHFJPY -8.2K
EURUSD -1.2K
USDJPY 9K
GBPCHF 2.3K
CADJPY 8.2K
GBPCAD 3.7K
GBPJPY 5.4K
EURGBP 1.1K
EURCHF 2.9K
EURNZD -17K
USDCAD 2.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +473.58 USD
En kötü işlem: -1 058 USD
Maksimum ardışık kazanç: 166
Maksimum ardışık kayıp: 32
Maksimum ardışık kâr: +2 275.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 331.35 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
OneRoyal-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.32 × 5409
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Pepperstone-MT5-Live01
1.26 × 156
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
Swissquote-Server
3.52 × 62
XMGlobal-MT5 2
3.61 × 49
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
16 daha fazla...
Burning Combo Darwinex Setup:


- Burning Grid: https://www.mql5.com/en/market/product/135273

- Burning London: https://www.mql5.com/en/market/product/138938

- Burning Aurum (Beta)


Restarted on 2th July 2025 cause of new settings, as listed here:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/763741

İnceleme yok
