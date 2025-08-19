SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / GoldDIG
Thibaut, Jean Jannoyer

GoldDIG

Thibaut, Jean Jannoyer
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 60 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 30%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
110
Kârla kapanan işlemler:
99 (90.00%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (10.00%)
En iyi işlem:
129.96 EUR
En kötü işlem:
-36.53 EUR
Brüt kâr:
1 204.76 EUR (54 926 pips)
Brüt zarar:
-113.82 EUR (3 835 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (292.48 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
292.48 EUR (20)
Sharpe oranı:
0.65
Alım-satım etkinliği:
25.37%
Maks. mevduat yükü:
2.55%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
15.50
Alış işlemleri:
110 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
10.58
Beklenen getiri:
9.92 EUR
Ortalama kâr:
12.17 EUR
Ortalama zarar:
-10.35 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-70.32 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-70.32 EUR (3)
Aylık büyüme:
18.27%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 EUR
Maksimum:
70.40 EUR (1.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.69% (70.56 EUR)
Varlığa göre:
11.28% (455.85 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 110
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 51K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +129.96 EUR
En kötü işlem: -37 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +292.48 EUR
Maksimum ardışık zarar: -70.32 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.08.19 10:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.