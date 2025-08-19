- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
15 645
Kârla kapanan işlemler:
10 302 (65.84%)
Zararla kapanan işlemler:
5 343 (34.15%)
En iyi işlem:
2 896.40 USD
En kötü işlem:
-3 093.60 USD
Brüt kâr:
89 705.72 USD (1 893 725 pips)
Brüt zarar:
-71 807.15 USD (2 131 351 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
158 (1 424.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9 462.50 USD (10)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
45.82%
Maks. mevduat yükü:
11.85%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
815
Ort. tutma süresi:
39 dakika
Düzelme faktörü:
1.88
Alış işlemleri:
7 952 (50.83%)
Satış işlemleri:
7 693 (49.17%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
1.14 USD
Ortalama kâr:
8.71 USD
Ortalama zarar:
-13.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
144 (-2 132.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9 515.30 USD (8)
Aylık büyüme:
7.74%
Yıllık tahmin:
93.95%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.20 USD
Maksimum:
9 515.30 USD (22.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.92% (9 515.30 USD)
Varlığa göre:
17.89% (7 049.47 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15645
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-238K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 896.40 USD
En kötü işlem: -3 094 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +1 424.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 132.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
72%
0
0
USD
USD
39K
USD
USD
15
99%
15 645
65%
46%
1.24
1.14
USD
USD
23%
1:500