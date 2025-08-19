SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / SwiftCap Indices EA
Hassan Sarfraz

SwiftCap Indices EA

Hassan Sarfraz
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 66%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
196
Kârla kapanan işlemler:
100 (51.02%)
Zararla kapanan işlemler:
96 (48.98%)
En iyi işlem:
31.98 USD
En kötü işlem:
-19.92 USD
Brüt kâr:
719.72 USD (129 903 pips)
Brüt zarar:
-587.95 USD (90 641 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (106.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
106.91 USD (8)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
1.09%
Maks. mevduat yükü:
63.16%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
1.80
Alış işlemleri:
96 (48.98%)
Satış işlemleri:
100 (51.02%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
0.67 USD
Ortalama kâr:
7.20 USD
Ortalama zarar:
-6.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-38.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-46.92 USD (4)
Aylık büyüme:
13.06%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.26 USD
Maksimum:
73.31 USD (18.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.18% (59.48 USD)
Varlığa göre:
1.50% (4.38 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USTEC 68
US30 65
DE40 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USTEC 5
US30 137
DE40 -10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USTEC 633
US30 38K
DE40 545
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +31.98 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +106.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -38.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real8
0.00 × 28
TitanFX-MT5-01
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-5
6.38 × 47
ICMarketsSC-MT5-4
8.64 × 110
FusionMarkets-Live
15.56 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
19.29 × 663
SwiftCap Indices EA is trading US30, USTEC, and DE40 during the high volatility periods in the day using Indices EA.
İnceleme yok
2025.10.02 10:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.18 15:18
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 07:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 07:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 15:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 14:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 15:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 08:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 05:35
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.19 05:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
