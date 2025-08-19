- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
380
Kârla kapanan işlemler:
260 (68.42%)
Zararla kapanan işlemler:
120 (31.58%)
En iyi işlem:
65.79 USD
En kötü işlem:
-124.86 USD
Brüt kâr:
3 583.47 USD (113 273 pips)
Brüt zarar:
-2 986.97 USD (91 678 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (74.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
148.62 USD (3)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
11.57%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
4.29
Alış işlemleri:
231 (60.79%)
Satış işlemleri:
149 (39.21%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
1.57 USD
Ortalama kâr:
13.78 USD
Ortalama zarar:
-24.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-44.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-124.86 USD (1)
Aylık büyüme:
12.31%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.14 USD
Maksimum:
138.93 USD (8.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.60% (111.96 USD)
Varlığa göre:
45.18% (1 030.99 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|235
|USDCHF
|145
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|860
|USDCHF
|-264
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|29K
|USDCHF
|-7.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +65.79 USD
En kötü işlem: -125 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +74.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -44.04 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 27
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.12 × 43
|
DooFintech-Live 5
|0.13 × 196
|
XMGlobal-Real 18
|0.28 × 168
|
XMGlobal-Real 27
|0.33 × 341
|
XMGlobal-Real 26
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 8
|0.65 × 379
|
BlackBullMarkets-Live
|1.07 × 14
|
Valutrades-Real
|3.50 × 8
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
İnceleme yok