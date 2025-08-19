SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Currencypipsgainer2
Mohammad Zahirul Islam

Currencypipsgainer2

Mohammad Zahirul Islam
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 43%
XMGlobal-Real 8
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
380
Kârla kapanan işlemler:
260 (68.42%)
Zararla kapanan işlemler:
120 (31.58%)
En iyi işlem:
65.79 USD
En kötü işlem:
-124.86 USD
Brüt kâr:
3 583.47 USD (113 273 pips)
Brüt zarar:
-2 986.97 USD (91 678 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (74.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
148.62 USD (3)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
11.57%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
4.29
Alış işlemleri:
231 (60.79%)
Satış işlemleri:
149 (39.21%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
1.57 USD
Ortalama kâr:
13.78 USD
Ortalama zarar:
-24.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-44.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-124.86 USD (1)
Aylık büyüme:
12.31%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.14 USD
Maksimum:
138.93 USD (8.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.60% (111.96 USD)
Varlığa göre:
45.18% (1 030.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 235
USDCHF 145
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 860
USDCHF -264
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 29K
USDCHF -7.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +65.79 USD
En kötü işlem: -125 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +74.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -44.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 27
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
XMGlobal-Real 21
0.12 × 43
DooFintech-Live 5
0.13 × 196
XMGlobal-Real 18
0.28 × 168
XMGlobal-Real 27
0.33 × 341
XMGlobal-Real 26
0.50 × 2
XMGlobal-Real 8
0.65 × 379
BlackBullMarkets-Live
1.07 × 14
Valutrades-Real
3.50 × 8
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 10:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 07:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 06:15
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 22:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 21:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 08:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 05:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 03:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 16:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 15:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 13:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 09:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 05:35
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 05:35
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 05:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol