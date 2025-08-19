SinyallerBölümler
Mohammad Zahirul Islam

Currencypipsgainer1

0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 29%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
291
Kârla kapanan işlemler:
194 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
97 (33.33%)
En iyi işlem:
13.02 USD
En kötü işlem:
-23.32 USD
Brüt kâr:
911.64 USD (91 074 pips)
Brüt zarar:
-757.92 USD (75 747 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (34.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
34.08 USD (4)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
19.97%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
5.71
Alış işlemleri:
131 (45.02%)
Satış işlemleri:
160 (54.98%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
0.53 USD
Ortalama kâr:
4.70 USD
Ortalama zarar:
-7.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-26.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-26.90 USD (2)
Aylık büyüme:
17.46%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.72 USD
Maksimum:
26.90 USD (4.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.26% (26.90 USD)
Varlığa göre:
26.42% (182.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSDm 146
EURUSDm 145
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSDm 54
EURUSDm 100
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSDm 5.3K
EURUSDm 10K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.02 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +34.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.08.19 05:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Currencypipsgainer1
Ayda 30 USD
29%
0
0
USD
692
USD
8
100%
291
66%
100%
1.20
0.53
USD
26%
1:200
