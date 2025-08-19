SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Manual Trades
Joseph Derek Russell Smith

Manual Trades

Joseph Derek Russell Smith
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 13%
Eightcap-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
52
Kârla kapanan işlemler:
30 (57.69%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (42.31%)
En iyi işlem:
1 431.87 AUD
En kötü işlem:
-718.32 AUD
Brüt kâr:
3 666.56 AUD (121 933 pips)
Brüt zarar:
-1 944.40 AUD (414 910 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (452.85 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
1 929.00 AUD (7)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
98.94%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.44
Alış işlemleri:
38 (73.08%)
Satış işlemleri:
14 (26.92%)
Kâr faktörü:
1.89
Beklenen getiri:
33.12 AUD
Ortalama kâr:
122.22 AUD
Ortalama zarar:
-88.38 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-772.24 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-772.24 AUD (4)
Aylık büyüme:
2.14%
Algo alım-satım:
13%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 AUD
Maksimum:
1 198.24 AUD (7.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.95% (1 193.58 AUD)
Varlığa göre:
6.21% (907.28 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 17
XAGUSD 8
USOUSD 6
EURUSD 5
BTCUSD 5
EURCAD 2
USDCAD 2
NZDCHF 1
EURJPY 1
GBPJPY 1
NZDJPY 1
GBPUSD 1
EURGBP 1
CADCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 732
XAGUSD 318
USOUSD 73
EURUSD 163
BTCUSD -60
EURCAD 2
USDCAD -11
NZDCHF 5
EURJPY 49
GBPJPY 43
NZDJPY 29
GBPUSD 27
EURGBP 52
CADCHF -110
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.4K
XAGUSD 4.9K
USOUSD 872
EURUSD 2.8K
BTCUSD -306K
EURCAD 410
USDCAD -131
NZDCHF 323
EURJPY 605
GBPJPY 479
NZDJPY 350
GBPUSD 1.2K
EURGBP 441
CADCHF -255
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 431.87 AUD
En kötü işlem: -718 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +452.85 AUD
Maksimum ardışık zarar: -772.24 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Eightcap-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.23 × 30
ICMarketsSC-MT5
0.46 × 13
EightcapGlobal-Live
0.86 × 174
Exness-MT5Real8
1.00 × 1
Eightcap-Live
1.42 × 1083
BlackBullMarkets-Live
1.57 × 136
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 3
Tickmill-Live
6.36 × 58
ICMarketsSC-MT5-2
6.87 × 135
VantageInternational-Live
7.83 × 6
Ava-Real 1-MT5
11.83 × 12
Alpari-MT5
12.25 × 79
This is manual trading only, follow at your owner Risk.

This is a mixture of DCA (Low lot size) trades and Swing trades.

Some trades may run from day's to weeks if not months.
İnceleme yok
2025.09.11 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 20:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 21:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 09:05
Share of trading days is too low
2025.08.22 09:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.22 08:05
Share of trading days is too low
2025.08.22 08:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.19 04:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 04:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 04:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.19 04:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.19 04:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
