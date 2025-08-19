- Büyüme
İşlemler:
52
Kârla kapanan işlemler:
30 (57.69%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (42.31%)
En iyi işlem:
1 431.87 AUD
En kötü işlem:
-718.32 AUD
Brüt kâr:
3 666.56 AUD (121 933 pips)
Brüt zarar:
-1 944.40 AUD (414 910 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (452.85 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
1 929.00 AUD (7)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
98.94%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.44
Alış işlemleri:
38 (73.08%)
Satış işlemleri:
14 (26.92%)
Kâr faktörü:
1.89
Beklenen getiri:
33.12 AUD
Ortalama kâr:
122.22 AUD
Ortalama zarar:
-88.38 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-772.24 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-772.24 AUD (4)
Aylık büyüme:
2.14%
Algo alım-satım:
13%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 AUD
Maksimum:
1 198.24 AUD (7.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.95% (1 193.58 AUD)
Varlığa göre:
6.21% (907.28 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|XAGUSD
|8
|USOUSD
|6
|EURUSD
|5
|BTCUSD
|5
|EURCAD
|2
|USDCAD
|2
|NZDCHF
|1
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|NZDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|EURGBP
|1
|CADCHF
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|732
|XAGUSD
|318
|USOUSD
|73
|EURUSD
|163
|BTCUSD
|-60
|EURCAD
|2
|USDCAD
|-11
|NZDCHF
|5
|EURJPY
|49
|GBPJPY
|43
|NZDJPY
|29
|GBPUSD
|27
|EURGBP
|52
|CADCHF
|-110
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.4K
|XAGUSD
|4.9K
|USOUSD
|872
|EURUSD
|2.8K
|BTCUSD
|-306K
|EURCAD
|410
|USDCAD
|-131
|NZDCHF
|323
|EURJPY
|605
|GBPJPY
|479
|NZDJPY
|350
|GBPUSD
|1.2K
|EURGBP
|441
|CADCHF
|-255
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 431.87 AUD
En kötü işlem: -718 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +452.85 AUD
Maksimum ardışık zarar: -772.24 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Eightcap-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This is manual trading only, follow at your owner Risk.
This is a mixture of DCA (Low lot size) trades and Swing trades.
Some trades may run from day's to weeks if not months.
İnceleme yok
